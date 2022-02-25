Дженнифер Лоуренс впервые стала мамой
Дженнифер Лоуренс впервые стала мамой! Актриса родила ночью в Лос-Анджелесе, но пока решила не раскрывать пол и точную дату рождения ребенка, пишет PeopleTalk.
Дженнифер Лоуренс впервые стала мамой! Актриса родила ночью в Лос-Анджелесе, но пока решила не раскрывать пол и точную дату рождения ребенка, пишет PeopleTalk.
31-летняя актриса Дженнифер Лоуренс и ее муж Кук Маруни впервые стали родителями.
Дженнифер ранее признавалась, что хотела бы создать семью. В интервью журналу Glamour она говорила: "Я думаю, у меня будут дети, и тогда вся моя жизнь будет казаться завершенной".
Ранее Дженнифер встречалась с режиссером Дарреном Аронофски, но рассталась с ним в 2017 году. Спустя год она начала отношения с 37-летним художником-галеристом из Нью-Йорка Куком Маруни. В 2019-м пара поженилась.