Пт, 25.02.2022
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Дженнифер Лоуренс впервые стала мамой

ФОТО: Reuters/ScanPix

Дженнифер Лоуренс впервые стала мамой! Актриса родила ночью в Лос-Анджелесе, но пока решила не раскрывать пол и точную дату рождения ребенка, пишет PeopleTalk.

31-летняя актриса Дженнифер Лоуренс и ее муж Кук Маруни впервые стали родителями.

ФОТО: AP/Scanpix

Дженнифер ранее признавалась, что хотела бы создать семью. В интервью журналу Glamour она говорила: "Я думаю, у меня будут дети, и тогда вся моя жизнь будет казаться завершенной".

Ранее Дженнифер встречалась с режиссером Дарреном Аронофски, но рассталась с ним в 2017 году. Спустя год она начала отношения с 37-летним художником-галеристом из Нью-Йорка Куком Маруни. В 2019-м пара поженилась.


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