Российские войска через Беларусь вошли в Киевскую область

В службе отметили, что военная техника врага зашла через пункт пропуска Вильча.

Пограничники вместе с украинскими военными приняли бой.

Пограничные подразделения, в зависимости от ситуации, передислоцируются на запасные позиции и действуют во взаимодействии с Вооруженными силами Украины и Нацгвардией.

Галерея: Утро 24 февраля в Киеве

Напомним, Россия осуществляет полномасштабное нападение на Украину, а не вторжение на восток, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Нет, это не вторжение России только на восток Украины, а полномасштабное нападение с нескольких направлений", - говорится в сообщении, опубликованном министром в Twitter.