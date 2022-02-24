Российские войска через Беларусь вошли в Киевскую область
По информации пограничной службы Украины, российские войска пошли на прорыв белорусско-украинской границы и вошли в Киевскую область.
По информации пограничной службы Украины, российские войска пошли на прорыв белорусско-украинской границы и вошли в Киевскую область.
В службе отметили, что военная техника врага зашла через пункт пропуска Вильча.
Пограничники вместе с украинскими военными приняли бой.
Пограничные подразделения, в зависимости от ситуации, передислоцируются на запасные позиции и действуют во взаимодействии с Вооруженными силами Украины и Нацгвардией.
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Напомним, Россия осуществляет полномасштабное нападение на Украину, а не вторжение на восток, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
"Нет, это не вторжение России только на восток Украины, а полномасштабное нападение с нескольких направлений", - говорится в сообщении, опубликованном министром в Twitter.
По его словам, украинская армия приняла бой: "Украина стоит обеими ногами на земле и продолжает защищаться".