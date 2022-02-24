Чт, 24.02.2022
Я надеюсь, что мы наконец перестанем говорить о спорте (да, и о музыке), который "якобы" не имеет отношения к политике... Анита Муйжниеце, министр образования и науки
Анита Муйжниеце, министр образования и науки
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Российские войска через Беларусь вошли в Киевскую область

ФОТО: Reuters/ScanPix

По информации пограничной службы Украины, российские войска пошли на прорыв белорусско-украинской границы и вошли в Киевскую область.

В службе отметили, что военная техника врага зашла через пункт пропуска Вильча.

Пограничники вместе с украинскими военными приняли бой.

Пограничные подразделения, в зависимости от ситуации, передислоцируются на запасные позиции и действуют во взаимодействии с Вооруженными силами Украины и Нацгвардией.

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Напомним, Россия осуществляет полномасштабное нападение на Украину, а не вторжение на восток, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Нет, это не вторжение России только на восток Украины, а полномасштабное нападение с нескольких направлений", - говорится в сообщении, опубликованном министром в Twitter.

По его словам, украинская армия приняла бой: "Украина стоит обеими ногами на земле и продолжает защищаться".


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