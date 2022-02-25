Владимир Владимирович, не надо меня спасать

Владимир Владимирович, я знаю, вы многое слышали от своих советников и верных скоморохов о том, как здесь в Латвии русским плохо живется. И язык у нас отнимают, и на работу не берут, и всячески унижают, и, вообще, нацисты каждый год строем по центру Риги ходят.

Я не буду вас в этом переубеждать. Каждый видит мир так, как ему привычно. А вам, как стало теперь очевидно всем, привычно видеть мир под светом 1941 года.

Но все-таки. Совсем недавно, осенью прошлого года, я начал работать на RUS TVNET. И мне здесь очень нравится. Есть у меня и вторая работа, где я учу детей. В основном, я их учу быть творческими и не бояться выражать себя. Но иногда я их учу и весьма банальным вещам, например, тому, что война - это плохо. В Риге у меня живут прекрасные друзья, а в Даугавпилсе - любимая семья. Владимир Владимирович, не надо меня от всего этого спасать.

Кстати, о семье. Мой брат в этом году заканчивает школу. И осенью, я надеюсь, он начнет получать высшее образование. Я очень рад за него, ведь уже в 18 лет он знает, в какой сфере хочет развиваться и чем заниматься - мне на это ушло гораздо больше времени. Владимир Владимирович, не надо спасать моего брать от получения образования.

Или вот, моя мама. Ей меньше чем через месяц исполнится 53 года. Я даже специально отпуск себе взял на те числа, чтобы приехать к родителям и как следует отпраздновать это. С Нового года не был в Даугавпилсе. Владимир Владимирович, не спасайте нас от семейного праздника, не надо.

У папы день рождения чуть позже. Но по датам примерно совпадает с "Евровидением". Впрочем, об этом я уже писал. Вы там, в России, определитесь уже, кто поедет-то в этом году. Если песня хорошей будет, то мы и поболеем за вас с радостью. Владимир Владимирович, от 20-летней традиции нас спасать тоже, пожалуйста, не надо.

А бабушке второго февраля исполнилось 80 лет. 02.02.2022 - вы же любите красивые даты, уверен, оцените и эту. 80 лет - солидный возраст, надо признать, но бабушка полна жизни и энергии, чему мы все очень рады. Она в 1942 году родилась, что ж у нее и начало, и конец жизни на фоне войны пройдут? Владимир Владимирович, не спасайте ее от спокойной и мирной старости, пожалуйста.

Нас всех, правда, не надо спасать. У моих друзей - семейной пары - недавно родился сын. Ему летом только годик исполнится. И нет, ваше спасение, Владимир Владимирович, отвратительный подарок, не надо его дарить.

А другой мой друг только заступил на новую должность. Переживает, справится или нет. Вы уж, Владимир Владимирович, не спасайте его от возможности проверить самого себя на прочность.

Сразу две подруги заканчивают университет. Обе связаны с медициной, благородная сфера, не правда ли? Владимир Владимирович, не спасайте их от нового шага во взрослой жизни.

Таких историй много, Владимир Владимирович, всех и не перечислить. И никого спасать не надо. У нас нет гетто для русских, нам не нужно носить какие-то нашивки или опознавательные знаки. В общем, никакого геноцида или холокоста. Многие даже 9 мая отмечают, и надеются, что войны больше не будет. Не спасайте их от этого, Владимир Владимирович.