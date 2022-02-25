Пт, 25.02.2022
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Владимир Путин, президент России

Forum Cinemas прекращает показ российского кино

ФОТО: Forum Cinema / соцсети

25 февраля латвийский кинотеатр Forum Cinemas на неопределенный срок приостановил показ российских фильмов. 

"В знак солидарности с Украиной и ее народом, который сейчас переживает военную агрессию России, мы на неопределенный срок перестанем показывать фильмы и спектакли, поставленные в России", - сообщается на странице организации в Facebook.

Напомним, благотворительная организация Ziedot.lv в четверг, 24 февраля, начала на своем сайте сбор средств для жителей Украины, чтобы "помочь детям, пенсионерам, матерям и отцам, подвергшимся нападению российской армии".

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