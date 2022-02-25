Forum Cinemas прекращает показ российского кино
25 февраля латвийский кинотеатр Forum Cinemas на неопределенный срок приостановил показ российских фильмов.
25 февраля латвийский кинотеатр Forum Cinemas на неопределенный срок приостановил показ российских фильмов.
"В знак солидарности с Украиной и ее народом, который сейчас переживает военную агрессию России, мы на неопределенный срок перестанем показывать фильмы и спектакли, поставленные в России", - сообщается на странице организации в Facebook.
Напомним, благотворительная организация Ziedot.lv в четверг, 24 февраля, начала на своем сайте сбор средств для жителей Украины, чтобы "помочь детям, пенсионерам, матерям и отцам, подвергшимся нападению российской армии".