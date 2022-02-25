Басков поддержал "операцию" РФ в Украине

"Россия войны не начинает, Россия их заканчивает", - сказал он.

По мнению Баскова, операция полностью соответствует международному праву.

"Решение о проведении специальной военной операции принято в соответствии со ст. 51 части 7 Устава ООН, которая предусматривает неотъемлемое право на индивидуальную или коллективную самооборону. Она распространяется не только на Россию как члена ООН, но и на ее союзников - признанных Россией независимыми республиками ДНР и ЛНР. Россия имеет полное право взять на себя защиту этих республик", - отметил артист.

Басков указал, что целью операции РФ является мирная жизнь на Донбассе, а также дефашизация и демилитаризация Украины. Россия таким образом защищает свои границы.

Он подчеркнул, что операция несет миротворческий характер и призвана прекратить геноцид и предотвратить нападение на Россию. "Это самозащита России и защита ее союзников", - написал Басков.