Басков поддержал "операцию" РФ в Украине
Российский певец Николай Басков высказал свое отношение к военным действиям России в Украине. Об этом он высказался на своей странице в Instagram.
Российский певец Николай Басков высказал свое отношение к военным действиям России в Украине. Об этом он высказался на своей странице в Instagram.
"Россия войны не начинает, Россия их заканчивает", - сказал он.
По мнению Баскова, операция полностью соответствует международному праву.
"Решение о проведении специальной военной операции принято в соответствии со ст. 51 части 7 Устава ООН, которая предусматривает неотъемлемое право на индивидуальную или коллективную самооборону. Она распространяется не только на Россию как члена ООН, но и на ее союзников - признанных Россией независимыми республиками ДНР и ЛНР. Россия имеет полное право взять на себя защиту этих республик", - отметил артист.
Басков указал, что целью операции РФ является мирная жизнь на Донбассе, а также дефашизация и демилитаризация Украины. Россия таким образом защищает свои границы.
Он подчеркнул, что операция несет миротворческий характер и призвана прекратить геноцид и предотвратить нападение на Россию. "Это самозащита России и защита ее союзников", - написал Басков.
Ранее российский музыкант Лева Би-2, телеведущий Иван Ургант, актер Семен Слепаков, Александр Паль и многие другие звезды опубликовали в своих Instagram фото черного квадрата с подписью: "Нет войне". Телеведущий Александр Гудков написал 24 февраля, что ему стыдно, что он родился в этот день.