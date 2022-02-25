Фото ⟩ Концерт латвийских музыкантов в поддержку Украины у Дома конгрессов

Мероприятие - спонтанная и добровольная поддержка Украины, организованная сферой культуры. Музыка и танец - это инструменты индустрии, позволяющие "поражать сердца", оказывать поддержку и в то же время выражать протест против агрессии и империализма, происходящего в Европе.