Фото ⟩ Концерт латвийских музыкантов в поддержку Украины у Дома конгрессов
В пятницу, 25 февраля, начиная с 18 часов на площади у рижского Дома конгрессов проходит специальный концерт в поддержку Украины.
В пятницу, 25 февраля, начиная с 18 часов на площади у рижского Дома конгрессов проходит специальный концерт в поддержку Украины.
Мероприятие - спонтанная и добровольная поддержка Украины, организованная сферой культуры. Музыка и танец - это инструменты индустрии, позволяющие "поражать сердца", оказывать поддержку и в то же время выражать протест против агрессии и империализма, происходящего в Европе.
Галерея: Концерт латвийских музыкантов в поддержку Украины у Дома конгрессов
Концерт состоялся благодаря инициативе музыканта Ральфа Эйланда и сотрудничеству между Рижской думой и Латвийским национальным культурным центром.
Прямой эфир можно посмотреть в прямом эфире нескольких телеканалов.
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