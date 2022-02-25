Пт, 25.02.2022
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Валдис Затлерс, экс-президент Латвии
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Фото ⟩ Концерт латвийских музыкантов в поддержку Украины у Дома конгрессов

Концерт латвийских музыкантов в поддержку Украины у Дома конгрессов ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

В пятницу, 25 февраля, начиная с 18 часов на площади у рижского Дома конгрессов проходит специальный концерт в поддержку Украины. 

Мероприятие - спонтанная и добровольная поддержка Украины, организованная сферой культуры. Музыка и танец - это инструменты индустрии, позволяющие "поражать сердца", оказывать поддержку и в то же время выражать протест против агрессии и империализма, происходящего в Европе.

Галерея: Концерт латвийских музыкантов в поддержку Украины у Дома конгрессов

Концерт состоялся благодаря инициативе музыканта Ральфа Эйланда и сотрудничеству между Рижской думой и Латвийским национальным культурным центром.

Прямой эфир можно посмотреть в прямом эфире нескольких телеканалов.

В свою очередь, тут мы следим за ходом событий в Украине в режиме онлайн:

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