Настя Каменских: "Украина всегда была страной с фокусом на развитие"

"Обращаюсь к россиянам, которые поддерживают текущую политику России! Так сейчас выглядит Украина, Киев и многие другие города, люди, дети, дома Украины! Видео со звуком, очень страшным звуком.

У нас не было и нет в стране украинских фашистов, о которых ведется пропаганда!

Никто никогда не ущемлял никого из-за языка. Украинские власти не делали диверсий, не нападали на нас. И не делали ничего из того, что вам рассказывается годами и до сих пор! Это может подтвердить украинский Народ!

Украина всегда была страной с фокусом на развитие: творческое, технологическое, развитие стартапов, у нас много классных брендов в сфере моды и красоты! Мы всегда были и будем за то, чтобы идти вперед! Прогрессировать!" - написала певица.

Каменских вспомнила, что многие украинские режиссеры сделали невероятные шоу, постановки, клипы и фильмы, а авторы из Украины написали миллионы треков, которые сейчас слушают миллионы и будут слушать.

"Мы всегда создаем, а не разрушаем. Всего созданного и всех успехов просто не удастся перечислить в одном посте", - заметила Настя.

Она объяснила, что дети ходили в садики и кружки, взрослые учились на курсах, развивались.

"У нас был мир до начала всех российских вторжений на территорию Украины. А теперь у нас полномасштабная война, в которой гибнет мирное население Украины. Война против всего цивилизованного и дипломатичного мира, которую вам называют "спецоперацией ради мира". Мир не может создаваться такой ценой! Украина всегда была мирной. Но нашу независимую страну вынуждают воевать! Услышьте настоящую, искреннюю, правдивую Украину, не позволяйте обманывать вас!" - подытожила она.