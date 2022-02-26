Онлайн ⟩ Стрельба и взрывы в Киеве, ракеты попали в многоэтажку. Война в Украине. День третий

В Киеве ракеты попали в многоэтажку

В Ригу приехали первые беженцы из Украины

ЕС, Британия, США, Канада и Австралия вводят санкции против Путина и Лаврова

Украинские военные отбили город Васильков

Зеленский заявил, что украинская армия не сложит оружие

Продолжается российская военная агрессия против Украины. RUS TVNET сообщает о главном за третий день войны. В режиме онлайн.

Зеленский заявил, что украинская армия не сложит оружие

Президент Украины Владимир Зеленский утром в субботу, 28 февраля, в Telegram-канале опубликовал короткое видео, снятое у здания администрации президента. Он призвал не верить фейкам о том, что он якобы приказал армии сложить оружие.

"Значит так, я тут, никакое оружие мы не складываем. Будем защищать нашу страну, потому что наше оружие - наша правда, наша правда в том, что это наша земля, наша страна, наши дети. И мы все это будем защищать", - сказал Зеленский.

В Киеве ракеты попали в многоэтажку

Утром в субботу в 18-этажный жилой дом на проспекте Лобановского в киевском районе Жуляны попали две ракеты. В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Украины сообщили, что, по предварительной информации, в результате взрыва в многоэтажном доме в Киеве никто не погиб.

Сначала поступила информации о попадании одной ракеты, однако затем сообщили и о второй - она попала в нижнюю часть высотного здания.

По информации "Медузы" в районе проспекта Лобановского, где в жилой дом попали ракеты, нет военных объектов.

В Ригу приехали первые беженцы из Украины

Это несколько семей, которым помогает Латвийская ассоциация самаритян. Все они прибыли из Киева. Также несколько групп все еще находятся на пути в Латвию. Люди надеются, что Украину вскоре перестанут бомбить и они смогут вернуться домой. Указывают, что беженцы либо уже бывали в Латвии, либо имеют здесь знакомых. Латвийцев, особенно рижан, призывают участвовать в размещении украинцев. Есть сведения, что некоторые рижане готовы давать беженцам ключи от своих квартир или домов.

Украинские военные отбили город Васильков

Украинские военные отбили город Васильков, расположенный в 25 километрах от Киева. Как сообщила мэр города Наталья Балашинова, ночью там был высажен российский десант. "Российские десантники высадились с парашютами на полях, лесах и селах нашей общины. Страшнее всего было на улице Декабристов, там шли бои, улица пылала. Они мечтали захватить наш аэродром, чтобы разместить свои боевые части, но наша 40-я бригада была сильной и отразила атаку", - рассказала она изданию УНИАН.

По словам Балашиновой, потери есть и в рядах украинских военнослужащих.