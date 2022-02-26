Лидер группы "Любэ" призвал к миру
25 февраля блогер Илья Варламов на своей Telegram-странице поделился скриншотом сторис из аккаунта лидера группы "Любэ" Николая Расторгуева. Солист призывал к миру.
25 февраля блогер Илья Варламов на своей Telegram-странице поделился скриншотом сторис из аккаунта лидера группы "Любэ" Николая Расторгуева. Солист призывал к миру.
Напомним, что СМИ писали об антивоенных акциях и митингах в России. Демонстрантов в Петербурге, кричащих "Нет войне", разгоняли силовики под патриотические песни и хиты группы "Любэ".
Правоохранительные органы скручивали людям руки, сажали их в автозаки. На протяжении почти всей акции из легкового автомобиля МВД на полную громкость играли патриотические песни про солдат, Россию и хит "Любэ" "От Волги до Енисея". Об этом пишет Znak.com.
25 февраля в центре Петербурга продолжилась несанкционированная акция протеста против военной операции РФ в Украине. По данным "ОВД-Инфо", в Петербурге на вчерашний день было задержано 95 человек. Несанкционированные митинги проходили и ранее не только в Петербурге, но и в других городах России.