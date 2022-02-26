Лидер группы "Любэ" призвал к миру

Напомним, что СМИ писали об антивоенных акциях и митингах в России. Демонстрантов в Петербурге, кричащих "Нет войне", разгоняли силовики под патриотические песни и хиты группы "Любэ".

Правоохранительные органы скручивали людям руки, сажали их в автозаки. На протяжении почти всей акции из легкового автомобиля МВД на полную громкость играли патриотические песни про солдат, Россию и хит "Любэ" "От Волги до Енисея". Об этом пишет Znak.com.