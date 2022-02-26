Принц Гарри и Меган Маркл заявили, что поддерживают Украину

"Принц Гарри и Меган, герцог и герцогиня Сассекские, и все мы в [общественной организации] Archewell вместе с народом Украины выступаем против нарушения международного и гуманитарного права. Мы призываем мировое сообщество и его лидеров тоже выступить против".

37-летний принц Гарри и 40-летняя Меган Маркл, проживающие на данный момент в Калифорнии, единственные члены британской королевской семьи, которые на данный момент высказались против войны.

Ранее голливудский актер Шон Пенн отправился на Украину, чтобы снимать документальный фильм о том, что там происходит.