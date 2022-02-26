Сб, 26.02.2022
Возможно, эта авантюра, эта война - начало конца путинского режима, потому что история показывает примеры гибели режимов в результате подобных авантюр. Надо полагать, что такой урок истории необходим России Эгил Левитс, президент Латвии
Эгил Левитс, президент Латвии

Принц Гарри и Меган Маркл заявили, что поддерживают Украину

ФОТО: Scanpix/ REUTERS/Andrew Milligan

Герцог и герцогиня Сассекские принц Гарри и Меган Маркл выступили с публичным заявлением в поддержку Украины, которое размещено на сайте их общественной организации Archewell.

"Принц Гарри и Меган, герцог и герцогиня Сассекские, и все мы в [общественной организации] Archewell вместе с народом Украины выступаем против нарушения международного и гуманитарного права. Мы призываем мировое сообщество и его лидеров тоже выступить против".

37-летний принц Гарри и 40-летняя Меган Маркл, проживающие на данный момент в Калифорнии, единственные члены британской королевской семьи, которые на данный момент высказались против войны.

Ранее голливудский актер Шон Пенн отправился на Украину, чтобы снимать документальный фильм о том, что там происходит.

Напомним, президент России Владимир Путин в ночь на 24 февраля объявил о начале военной спецоперации в Донбассе. Небо над Украиной закрыто, в стране - военное положение. Российские войска атакуют Украину, нанося удары по объектам военной инфраструктуры по всей стране. В Киеве ракеты попали в многоэтажку. Портал RUS TVNET главное по ситуации рассказывает в текстовой онлайн-трансляции.

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