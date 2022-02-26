Принц Гарри и Меган Маркл заявили, что поддерживают Украину
Герцог и герцогиня Сассекские принц Гарри и Меган Маркл выступили с публичным заявлением в поддержку Украины, которое размещено на сайте их общественной организации Archewell.
Герцог и герцогиня Сассекские принц Гарри и Меган Маркл выступили с публичным заявлением в поддержку Украины, которое размещено на сайте их общественной организации Archewell.
"Принц Гарри и Меган, герцог и герцогиня Сассекские, и все мы в [общественной организации] Archewell вместе с народом Украины выступаем против нарушения международного и гуманитарного права. Мы призываем мировое сообщество и его лидеров тоже выступить против".
37-летний принц Гарри и 40-летняя Меган Маркл, проживающие на данный момент в Калифорнии, единственные члены британской королевской семьи, которые на данный момент высказались против войны.
Ранее голливудский актер Шон Пенн отправился на Украину, чтобы снимать документальный фильм о том, что там происходит.
Напомним, президент России Владимир Путин в ночь на 24 февраля объявил о начале военной спецоперации в Донбассе. Небо над Украиной закрыто, в стране - военное положение. Российские войска атакуют Украину, нанося удары по объектам военной инфраструктуры по всей стране. В Киеве ракеты попали в многоэтажку. Портал RUS TVNET главное по ситуации рассказывает в текстовой онлайн-трансляции.