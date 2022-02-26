Сипениеце-Гаваре: Вы тоже виноваты Prāta vētra, Интарс Бусулис
Во время протеста у посольства России LTV выступала теле- и радиоведущая Байба Сипениеце-Гаваре, которая обратилась к представителям латвийского шоу-бизнеса, гастролировавшим в России.
Во время протеста у посольства России LTV выступала теле- и радиоведущая Байба Сипениеце-Гаваре, которая обратилась к представителям латвийского шоу-бизнеса, гастролировавшим в России.
"Это очень хороший урок для всех нас, и здесь я хочу обратиться к своим коллегам, шоу-бизнесу, тем, кто ездил и обслуживал олигархов, они нагнетали ситуацию, они тоже виновны, и
потому что, приезжая и выступая на их вечеринках, обслуживая их, вы давали им ощущение, что они нормальные. Вот результат. И не надо Prāta vētra, сейчас приходить на концерт, подниматься на сцену и делать вид, что ничего не было. Вы - тоже виноваты. Интар [Бусулис - прим. ред.], ты тоже виноват и вся ваша команда.
К сожалению, это так, и мы можем теперь только просить высшие силы, чтобы мы выжили, чтобы разум смог победить", - заявила Сипениеце-Гаваре в эфире LTV.
Уже сообщалось, что у группы Prāta vētra были запланированы гастроли по России в более чем десяти городах с начала марта в поддержку альбома Gads bez kalendāra, но за день до вторжения России в Украину коллектив заявил, что концерты в России не состоятся при нынешних обстоятельствах.
Группа сообщила в Instagram на латышскоязычном аккаунте об отмене тура, а в записи русскоязычного аккаунта указано, что тур не отменен, а перенесен.
До тех пор Prāta vētra пообещали фанатам "быть с ними на связи онлайн, веря, что все будет хорошо".
Согласно архиву агентства LETA, Prāta vētra в 2015 году уже были в похожей ситуации, когда группе предстояло решить, ехать ли в тур по городам России, представляя альбом 7 Steps of Fresh Air.
Тогда солист группы Ренарс Каупер в интервью LNT высказался, что с начала военного конфликта между Россией и Украиной, коллектив серьезно думал, о гастролях в Россию. Группа не разрывала связь с Россией, а обоснование для этого Кауперс указал в Библии.
Ранее портал Apollo поинтересовался у Бусулиса не означает ли то, что он продолжает выступать в России демонстрацией политической позиции, певец пояснил, что его позиция никого не интересует.
"Кого волнует моя позиция? Я делаю свою работу, даю концерты, тем самым показывая, что все хорошо. Я прихожу с хорошими новостями, я прихожу с любовью, я не прихожу с пропагандой, потому что люди уже устали от нее. Там [в России - прим. ред.] нужно пожить и осознать, что люди не виноваты", - говорит музыкант.
В ближайшие восемь месяцев у Интарса Бусулиса концерты в России не запланированы.