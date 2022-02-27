Россия закрыла воздушное пространство для стран Балтии

"В связи с недружественными решениями авиационных властей Латвии, Литвы, Словении и Эстонии для авиаперевозчиков указанных государств и/или зарегистрированных в них вводятся ограничения на выполнение полетов в пункты на территории Российской Федерации, включая транзитные полеты через воздушное пространство Российской Федерации", - приводит ТАСС слова из сообщения Росавиации.

Данное решение принято в качестве ответной меры на запрет на выполнение на территории этих государств всех гражданских полетов воздушных судов российских авиакомпаний, сообщила Росавиация.

Как сообщалось, в субботу, 26 февраля, Кабинет министров принял решение закрыть воздушное пространство Латвии для российских самолетов.

"Беспрецедентная агрессия путинского режима против Украины требует решительного ответа со стороны всего западного мира. Сегодня вечером правительство единогласно приняло решение закрыть воздушное пространство Латвии для самолетов, зарегистрированных в России", - заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш.

Решение было подготовлено совместно с Эстонией и Литвой и вступило в силу в 00:00 27 февраля.