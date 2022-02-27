"Оттуда летят ракеты". Зеленский готов к переговорам, но не в Беларуси

Российская делегация уже прибыла в Беларусь, где запланировала переговоры. По словам Дмитрия Пескова, пресс-секретаря Владимира Путина, в состав делегации вошли представители МИД, Минобороны, других ведомств РФ, включая администрацию президента. Москва ждет украинцев, заверил он.

В ответ президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором заявил, что готов вести переговоры в любом городе "с территории которого не летят ракеты", но не на территории Беларуси:

"Площадками для встречи могут быть другие города. Конечно же, мы хотим мира. Мы хотим встречаться, мы хотим окончания войны. Варшава, Братислава, Будапешт, Стамбул, Баку - это все мы предложили российской стороне. Да и любой другой город нам подходит. В стране, с территории которой не летят ракеты. Только так переговоры могут быть честными и действительно закончить войну".

Также он отметил, что если бы не агрессивные действия со стороны Минска, то Киев готов был бы проводить переговоры и в Минске: "Когда вы были нейтральными, мы говорили в Минске. Мы много раз встречались. Так правильно, так правдиво. Именно так, по-соседски".

Ранее пограничная служба Украины сообщила, что российские войска пошли на прорыв белорусско-украинской границы и вошли в Киевскую область.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк упрекнул Россию в том, что она манипулирует переговорами:

"Россия пытается поставить Украину в недопустимые ультимативные условия, от которых мы уже резко и категорически отказались. Но при этом они пытаются заявлять миру, что якобы больше всех готовы к переговорам, устраивают очевидную постановку под названием "Мы едем в Гомель" и начинают уничтожать нашу инфраструктуру уже тяжелыми бомбардировщиками и масштабными обстрелами жилых кварталов крылатыми ракетами", - цитирует его "Дождь".

Президент Беларуси Александр Лукашенко уже ответил на видеообращение Зеленского, заявив, что "на Украине нет ни белорусских солдат, ни вооружения, ни боеприпасов". После чего назвал президента Украины "Наполеончиком" и пообещал, что через пару дней может начаться "мясорубка":

"Наполеончик" обратился к Беларуси и советовал, что делать! К кому он обращается? Мы же всегда по-человечески относились к украинцам! К белорусскому народу есть кому обращаться. Пусть обращается к украинскому народу и отвечает за то, что происходит сегодня в Украине. Надо прекратить войну.

Я бы даже не назвал это войной. Это конфликт. День-два - будет война. А через три дня - мясорубка", - сказал Лукашенко.

При этом он подтвердил, что с территории Беларуси были выпущены ракеты в сторону Украины, но назвал это вынужденной мерой, так как в нескольких километрах от границы были якобы сосредоточены ракетные дивизионы ВСУ, "готовые нанести удар по российским позициям".

На обращение президента Зеленского ответил и Дмитрий Песков, который заявил, что Гомель как место для проведения переговоров был выбран Киевом. По словам пресс-секретаря президента РФ, российскую делегацию возглавил Владимир Мединский.