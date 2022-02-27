В Латвии хотят увеличить оборонный бюджет

Оборонный бюджет планируется увеличить так как ситуация с безопасностью в регионе резко изменилась после военного вторжения российских войск в Украину и размещения российской армии в Беларуси.

Оборонный бюджет Латвии необходимо увеличить до 2,5% от ВВП. В настоящее время он составляет 2,35%, говорит министр обороны Артис Пабрикс.

Увеличение бюджета уже обсудили премьер-министр, министр обороны, министр внутренних дел Мария Голубева и министр финансов Янис Рейрс. Окончательное решение может быть принято уже на следующей неделе.

Кариньш подчеркнул, что Латвия оказывает и будет оказывать поддержку Украине военной техникой и экипировкой, а также предоставлять помощь продуктами питания, медикаментами и медицинскими устройствами.

"В то же время необходимо предпринять шаги, чтобы укрепить свою безопасность, увеличив бюджет на оборону и систему внутренних дел", - сказал он.

"Это основной принцип системы защиты НАТО - заботиться о себе, тогда и другие смогут помочь", - подчеркнул премьер.