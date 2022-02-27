Вс, 27.02.2022
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Лидия, жительница Киева
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В Латвии хотят увеличить оборонный бюджет

Иллюстрированное фото ФОТО: Bony/SIPA/scanpix.

В понедельник, 28 февраля, на заседании правительственной коалиции будет рассматриваться вопрос об увеличении оборонного бюджета и бюджета системы внутренних дел, сообщил агентству LETA пресс-секретарь премьер-министра Кришьяниса Кариньша Сандрис Сабаев.

Оборонный бюджет планируется увеличить так как ситуация с безопасностью в регионе резко изменилась после военного вторжения российских войск в Украину и размещения российской армии в Беларуси.

Оборонный бюджет Латвии необходимо увеличить до 2,5% от ВВП. В настоящее время он составляет 2,35%, говорит министр обороны Артис Пабрикс.

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Увеличение бюджета уже обсудили премьер-министр, министр обороны, министр внутренних дел Мария Голубева и министр финансов Янис Рейрс. Окончательное решение может быть принято уже на следующей неделе.

Кариньш подчеркнул, что Латвия оказывает и будет оказывать поддержку Украине военной техникой и экипировкой, а также предоставлять помощь продуктами питания, медикаментами и медицинскими устройствами.

"В то же время необходимо предпринять шаги, чтобы укрепить свою безопасность, увеличив бюджет на оборону и систему внутренних дел", - сказал он.

"Это основной принцип системы защиты НАТО - заботиться о себе, тогда и другие смогут помочь", - подчеркнул премьер.

Президент Эгил Левитс после заседания Совета по национальной безопасности в субботу также заявил, что Латвии необходимо укреплять свою систему обороны и безопасности, увеличивая расходы на эти цели.

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