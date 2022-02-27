Стратегические силы сдерживания, о которых заявил Путин. Что это такое?

"Основа боевой мощи ВС РФ, предназначенные для сдерживания агрессии против РФ и ее союзников, а также разгрома агрессора в войне с применением различных видов оружия, в т. ч. ядерного.

Предназначены для сдерживания агрессии против РФ и ее союзников, а также разгрома агрессора (нанесения ему поражения), в том числе в войне с применением ядерного оружия. ССС включают в себя Стратегические наступательные силы СНС) и Стратегические оборонительные силы (СОС). Основу СНС, оснащенных ракетными и авиационными комплексами межконтинентальной дальности, высокоточное оружие большой дальности составляют стратегические ядерные силы, в которые входят Ракетные войска стратегического назначения.