Дуров пригрозил отключить Telegram пользователям из России и Украины. А потом передумал

"Telegram-каналы все чаще становятся источником непроверенной информации, связанной с украинскими событиями. У нас нет физической возможности проверять все публикации каналов на достоверность.

Призываю пользователей из России и Украины с сомнением относиться к любым данным, которые распространяются в Telegram в данное время. Мы не хотим, чтобы Telegram использовался как инструмент, усугубляющий конфликты и разжигающий межнациональную рознь.

В случае эскалации ситуации мы рассмотрим возможность частично или полностью ограничить работу Telegram-каналов в вовлеченных странах на время конфликта", - написал Дуров.

Однако после этого он сообщил, что передумал: