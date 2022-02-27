Вс, 27.02.2022
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Валдис Затлерс, экс-президент Латвии

Дуров пригрозил отключить Telegram пользователям из России и Украины. А потом передумал

Павел Дуров ФОТО: Reuters/ScanPix

Создатель популярного мессенджера Telegram Павел Дуров сообщил на своем канале, что в случае эскалации конфликта Telegram может начать блокировать каналы "в вовлеченных странах", сообщает "Медуза".

"Telegram-каналы все чаще становятся источником непроверенной информации, связанной с украинскими событиями. У нас нет физической возможности проверять все публикации каналов на достоверность.

Призываю пользователей из России и Украины с сомнением относиться к любым данным, которые распространяются в Telegram в данное время. Мы не хотим, чтобы Telegram использовался как инструмент, усугубляющий конфликты и разжигающий межнациональную рознь.

В случае эскалации ситуации мы рассмотрим возможность частично или полностью ограничить работу Telegram-каналов в вовлеченных странах на время конфликта", - написал Дуров.

Однако после этого он сообщил, что передумал:

"Множество пользователей обратилось к нам с просьбой не рассматривать отключение Telegram-каналов на период конфликта, так как мы для них - единственный источник информации. В связи с этими обращениями мы приняли решение не рассматривать подобные меры. Однако еще раз прошу перепроверять и не принимать на веру данные, которые публикуются в Telegram-каналах в этот непростой период".

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