Более 250 российских комиков написали Путину с просьбой прекратить войну
Более 250 российских комиков подписали открытое письмо против войны в Украине. Они призывают урегулировать ситуацию мирным путём.
Более 250 российских комиков подписали открытое письмо против войны в Украине. Они призывают урегулировать ситуацию мирным путём.
"Господин Президент, мы всем сообществом комиков выступаем против войны, которая идёт сейчас на территории Украины. Наше дело жизни буквально направлено на то, чтобы люди смотрели на свои проблемы под другим углом, смеялись и радовались. Но есть вещи и явления, которые под любым углом вызывают только одни эмоции: страх, злость, чувство потери и беспомощности. И одно из этих явлений - война.
Гибнут люди, разрушаются города, паника и страх селятся внутри всех, кто не в силах влиять на ситуацию.
Поэтому мы призываем вас остановить военные действия на территории Украины и урегулировать несогласия с помощью переговоров", - говорится в письме, которое поступило в "Медузу".
Среди подписавшихся: Александр Долгополов, Идрак Мирзализаде, Слава Комиссаренко, Михаил Шац, Гарик Оганисян, Артур Чапарян, Александр Незлобин, Вера Котельникова, Филипп Воронин, Денис Чужой, Марк Сергиенко, Надя Джабраилова, Саша Малой и многие другие.