Лидер украинской группы "Океан Эльзы" эмоционально обратился к россиянам

"Пятые сутки ваши самолёты, танки, ракеты убивают мирных украинских людей. Наши дети рождаются в бомбоубежищах. Это ужасно, они умирают от вашего оружия.

Это чудовищное преступление, равного которому не было со времён Второй мировой войны, не может быть оправданно никакой целью, тем более лживой и надуманной!

Я особенно сейчас обращаюсь к российским матерям - остановите своих сыновей! Не дайте им стать соучастниками страшного преступления. Верните их домой живыми, целыми и невредимыми, чтобы они не вернулись к вам домой в мешках.