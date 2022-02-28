Пн, 28.02.2022
Всем иностранцам, желающим приобщиться к сопротивлению российским оккупантам и защите мировой безопасности, руководство Украины предлагает приехать в наше государство и пополнить ряды Сил территориальной обороны. Владимир Зеленский, президент Украины
Владимир Зеленский, президент Украины
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  • Лидер украинской группы "Океан Эльзы" эмоционально обратился к россиянам

Лидер украинской группы "Океан Эльзы" эмоционально обратился к россиянам

Лидер украинской группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук в своём Instagram обратился к гражданам России, в частности, российским матерям.

"Пятые сутки ваши самолёты, танки, ракеты убивают мирных украинских людей. Наши дети рождаются в бомбоубежищах. Это ужасно, они умирают от вашего оружия.

Это чудовищное преступление, равного которому не было со времён Второй мировой войны, не может быть оправданно никакой целью, тем более лживой и надуманной!

Я особенно сейчас обращаюсь к российским матерям - остановите своих сыновей! Не дайте им стать соучастниками страшного преступления. Верните их домой живыми, целыми и невредимыми, чтобы они не вернулись к вам домой в мешках.

По словам музыканта, украинцы продолжат защищать свою страну до тех пор, пока последний солдат чужой армии не уйдёт с их мирной земли. Вакарчук также призвал россиян выйти на улицы с требованиями прекратить эту войну. "Чем больше вас будет, тем меньше будет страха. Требуйте от Путина и от верхушки власти России прекратить это безумие!", - добавил музыкант.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Святослав Вакарчук (@sviatoslav.vakarchuk)

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