Лидер украинской группы "Океан Эльзы" эмоционально обратился к россиянам
Лидер украинской группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук в своём Instagram обратился к гражданам России, в частности, российским матерям.
Лидер украинской группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук в своём Instagram обратился к гражданам России, в частности, российским матерям.
"Пятые сутки ваши самолёты, танки, ракеты убивают мирных украинских людей. Наши дети рождаются в бомбоубежищах. Это ужасно, они умирают от вашего оружия.
Это чудовищное преступление, равного которому не было со времён Второй мировой войны, не может быть оправданно никакой целью, тем более лживой и надуманной!
Я особенно сейчас обращаюсь к российским матерям - остановите своих сыновей! Не дайте им стать соучастниками страшного преступления. Верните их домой живыми, целыми и невредимыми, чтобы они не вернулись к вам домой в мешках.
По словам музыканта, украинцы продолжат защищать свою страну до тех пор, пока последний солдат чужой армии не уйдёт с их мирной земли. Вакарчук также призвал россиян выйти на улицы с требованиями прекратить эту войну. "Чем больше вас будет, тем меньше будет страха. Требуйте от Путина и от верхушки власти России прекратить это безумие!", - добавил музыкант.