Коалиция увеличит оборонный бюджет Латвии до 2,5% ВВП

Видео: пресс-конференция после заседания Кабинета министров

Увеличение оборонного бюджета необходимо учитывая ситуацию с безопасностью в регионе после войны против Украины и ввода российской армии в Беларусь, начатой ​​президентом России Владимиром Путином.

Кариньш ранее подчеркивал, что Латвия оказывала и будет оказывать поддержку Украине как в виде военной техники и оборудования, так и в виде практической помощи, такой как продукты питания, лекарства и медицинские приборы.