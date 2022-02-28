Пн, 28.02.2022
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Урсула фон дер Ляйен, председатель Еврокомиссии
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Коалиция увеличит оборонный бюджет Латвии до 2,5% ВВП

ФОТО: Sintija Zandersone/LETA

В понедельник, 28 февраля, правящая коалиция договорились, что в ближайшие три года оборонный бюджет Латвии будет увеличен до 2,5% от валового внутреннего продукта (ВВП), заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш.

Видео: пресс-конференция после заседания Кабинета министров

Увеличение оборонного бюджета необходимо учитывая ситуацию с безопасностью в регионе после войны против Украины и ввода российской армии в Беларусь, начатой ​​президентом России Владимиром Путином.

Кариньш ранее подчеркивал, что Латвия оказывала и будет оказывать поддержку Украине как в виде военной техники и оборудования, так и в виде практической помощи, такой как продукты питания, лекарства и медицинские приборы.

Также коалиция поддерживает увеличение бюджета Министерства внутренних дел (МВД) на усиление полиции и пограничников, отметил глава правительства.
Министр внутренних дел Мария Голубева приветствовала соглашение, достигнутое в коалиции: "Это необходимо как в сложившейся геополитической ситуации, так и с учетом потребности в новых технология".

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