Коалиция увеличит оборонный бюджет Латвии до 2,5% ВВП

Видео: пресс-конференция после заседания Кабинета министров
Увеличение оборонного бюджета необходимо учитывая ситуацию с безопасностью в регионе после войны против Украины и ввода российской армии в Беларусь, начатой президентом России Владимиром Путином.
Кариньш ранее подчеркивал, что Латвия оказывала и будет оказывать поддержку Украине как в виде военной техники и оборудования, так и в виде практической помощи, такой как продукты питания, лекарства и медицинские приборы.
Также коалиция поддерживает увеличение бюджета Министерства внутренних дел (МВД) на усиление полиции и пограничников, отметил глава правительства.
Министр внутренних дел Мария Голубева приветствовала соглашение, достигнутое в коалиции: "Это необходимо как в сложившейся геополитической ситуации, так и с учетом потребности в новых технология".