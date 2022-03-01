Во все магазины Maxima начали пускать всех жителей. Какие ограничения остались?

"Мы рады, что все магазины Maxima снова будут доступны для всех покупателей, ведь с учетом меняющегося характера вируса и эпидемиологической ситуации в стране можно только приветствовать, что со стороны правительства приняты такие рациональные решения по снижению торговых ограничений, которые больше не эффективны и не служат своей цели по ограничению пандемии. В то же время мы поддерживаем решение о сохранении ограничений в торговле, соответствующих текущей эпидемиологической ситуации в стране и снижающих риск заболевания, то есть
остается в силе необходимость ношения масок, гигиены рук, а также, чтобы не толпиться, каждому покупателю обеспечивается площадь в 15 кв. м",
- говорит Эвия Гринберга, директор торгового департамента Maxima Latvija.
Заботясь о безопасности клиентов и сотрудников, Maxima и в дальнейшем сохранит ряд мер безопасности для снижения распространения Covid-19, и, несмотря на отмену сертификата, рекомендует всем получить бустерную вакцину для дополнительной защиты от Covid-19.
В компании отмечают, что вход во все магазины Maxima возможен только в медицинских масках или респираторах FFP2 без клапана.
Дети в возрасте от 7 до 12 лет по-прежнему могут посещать магазин в других (тканевых) масках. Детям до 7 лет маски не нужны.