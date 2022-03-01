Во все магазины Maxima начали пускать всех жителей. Какие ограничения остались?

"Мы рады, что все магазины Maxima снова будут доступны для всех покупателей, ведь с учетом меняющегося характера вируса и эпидемиологической ситуации в стране можно только приветствовать, что со стороны правительства приняты такие рациональные решения по снижению торговых ограничений, которые больше не эффективны и не служат своей цели по ограничению пандемии. В то же время мы поддерживаем решение о сохранении ограничений в торговле, соответствующих текущей эпидемиологической ситуации в стране и снижающих риск заболевания, то есть