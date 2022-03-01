Вт, 1.03.2022
Не хочется стыдиться, что во мне есть русская кровь, и чтобы своего происхождения стыдились мои русские друзья. Екатерина Певнева, журналист
Екатерина Певнева, журналист

Александр Гудков находится в Латвии

Александр Гудков ФОТО: Скриншот Youtube

Российский комик и шоумен Александр Гудков находится в Латвии. По информации источника RUS TVNET, знаменитость видели на юрмальском пляже. 

Напомним, ранее о приезде в Латвию с семьей сообщил Эммануил Виторган

Какое-то время назад Гудков признался, что три года как женат, а его избранницу зовут Саша. Предположительно, девушка из Риги.

24 февраля, когда Россия вторглась на территорию Украины, Гудков написал: "Мне стыдно, что я родился в этот день". 

После он разместил обращение к высшему руководству РФ: 

"Я - православный христианин. Простой вопрос к высшему руководству Российской Федерации. Мы регулярно видим всех вас в телетрансляциях и репортажах со всех канонических христианских праздников в различных православных храмах. Вы молитесь, правильно креститесь, надеваете платки внутри храма, держите в руках свечи, целуете крест, знаете наизусть "Отче наш" и "Символ Веры", многие из вас знают цитаты из Библии, вы боретесь с любыми попытками оскорбления чувств верующих. Сегодня утром, начав военные действия, были раздавлены все постулаты христианской религии и нарушены заповеди, растоптана главная христианская истина всепрощения, убита вера в добро.

Вопрос таков: "Зачем вы ходите в христианские храмы? Если ваш Бог - зло?".

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