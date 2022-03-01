Александр Гудков находится в Латвии

Напомним, ранее о приезде в Латвию с семьей сообщил Эммануил Виторган.

Какое-то время назад Гудков признался, что три года как женат, а его избранницу зовут Саша. Предположительно, девушка из Риги.

24 февраля, когда Россия вторглась на территорию Украины, Гудков написал: "Мне стыдно, что я родился в этот день".

После он разместил обращение к высшему руководству РФ:

"Я - православный христианин. Простой вопрос к высшему руководству Российской Федерации. Мы регулярно видим всех вас в телетрансляциях и репортажах со всех канонических христианских праздников в различных православных храмах. Вы молитесь, правильно креститесь, надеваете платки внутри храма, держите в руках свечи, целуете крест, знаете наизусть "Отче наш" и "Символ Веры", многие из вас знают цитаты из Библии, вы боретесь с любыми попытками оскорбления чувств верующих. Сегодня утром, начав военные действия, были раздавлены все постулаты христианской религии и нарушены заповеди, растоптана главная христианская истина всепрощения, убита вера в добро.