Херманис требует убрать его имя с афиши в Москве и прекратить играть спектакли

"Я обращаюсь к сотрудникам российских театров. Я вижу, что 4 марта в Москве запланирован показ моего спектакля "Рассказы Шукшина".

Я не хочу, чтобы в эти дни, когда ваша страна убивает людей в Украине, играли мой спектакли. А вы бы делали вид, что все нормально. Конечно, не в моих силах отменить это шоу, но я требую, чтобы с афиши убрали мое имя.

Я понимаю, что подписывать письма за мир очень мило, но в данной ситуации этого мало. Если вы хотите, чтобы вас продолжать уважать остальной театральный мир, я советую вам начать всеобщую акцию неповиновения и перестать играть спектакли, развлекать публику. До тех пор, пока ваша страна не прекратит агрессию в Украине. У меня много друзей в театрах России, очень не хотелось бы их потерять. До свидания!", - написал Херманис.

Ранее Алвис Херманис предположил, что были допущены две ошибки:

"Первая - пропущены санкции, а вторая большая ошибка - винить только одного человека, Путина".

В посте в социальной сети Facebook под названием "О некоторых заблуждениях" Херманис напоминает, что уже в 2014 году, после аннексии Крыма, он отказался работать в Большом театре в Москве.

"Все остальные европейские артисты у нас гастролировали, наш собственный Национальный театр, например, сразу же поехал с гастролями в Москву, а Кирилл Серебренников публично назвал меня джихадистом, объявившим войну русской культуре", - пишет он.

"На сегодняшний день любые санкции просрочены - было поздно. Тогда всем приходилось это делать, а сейчас - все поздно. Потому что понятно, что российской стороне сейчас все равно, это их сознательный выбор. Вторая большая ошибка - считать, что виноват только один человек - Путин.

Для тех, кто понимает по-русски и следит, видно, что более половины россиян активно поддерживают происходящее, а другая половина поддерживает это своим молчанием или бездействием. Мы с вами их не понимаем, но у них есть и своя логика, и свой пафос. Это очень упрощенный и инфантильный подход к обвинению одного человека в происходящем, что не помогает понять причины трагедии", - отмечает Херманис.

В своей записи он рекомендует смотреть на события со стороны, с точки зрения инопланетян. Режиссер подчеркивает, что на западных политиках, в том числе и на Латвии, сейчас лежит большая ответственность.