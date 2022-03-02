"Сквозь дым обстрелов уже видно солнце!". Елена Зеленская поблагодарила украинок за мужество и героизм

"Враг отметил меня как цель номер 1, мою семью - как цель номер 2", - сразу же после начала войны сказал Владимир Зеленский. Не только он, но и его семья все еще придерживаются строгой позиции, что не покинут свою страну в такое опасное и критическое время.

Елена Зеленская обратилась к украинкам на своей странице в Instagram.

"До войны (как страшно и до сих пор необычно это произносить) я как-то писала, что женщин в Украине на 2 миллиона больше, чем мужчин. Просто такова статистика. Но сейчас она приобретает совершенно новое значение. Ибо это значит, что у нашего нынешнего сопротивления тоже особенно женское лицо. Мое восхищение и поклон вам, невероятные соотечественницы!" - написала она.

Первая леди Украины поблагодарила как украинок, которые вступили в тероборону, так и женщин и матерей, которые лечат, спасают и кормят.

"Бьющимся в рядах ВСУ и тем, кто записался в тероборону. Тем, кто лечит, спасает, кормит. Волонтерам, которые находят все необходимое для этого. И тем, кто продолжает выполнять свою привычную работу - в аптеках, магазинах, на транспорте, в коммунальных службах, чтобы жизнь продолжалась и побеждала. Тем, кто каждый день без паники ведет детей в укрытие и развлекает их там играми и мультиками, чтобы спасти детское сознание от войны. Тем, кто рожает в бомбоубежищах. Сегодня первый день весны. Помните, как все мы поздравляли друг друга с этим днем ​​до войны (опять эта страшная фраза)? Так вот, сквозь дым обстрелов уже видно солнце! Все будет весна, все будет победа, все будет Украина!" - добавила Зеленская.

Еще в первый день вторжения России в Украину первая леди Украины обратилась к народу. Она заявила, что будет находиться со своим мужем и семьей и будет сохранять спокойствие.

"Дорогие мои люди! Украинцы! Я сегодня смотрю на всех вас. Всех, кого вижу по телевизору, на улицах, в Интернете. Вижу ваши сообщения и видео. И знаете что? Вы невероятны!" - написала Зеленская.

Она отметила, что гордится тем, что живет в одной стране с такими людьми, которые не похожи на примитивную толпу - "мы все армия".