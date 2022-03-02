Artdocfest/Riga объявляет специальную программу "Украина. DOK"

В программу, посвященную Украине, включено 5 фильмов.

В фильме режиссера Ирины Цилык "Земля голубая, будто апельсин" (2020) рассказывается об усилиях живущей в прифронтовой зоне Донбасса матери-одиночки и ее четверых детей сохранить человечность, снимая фильм об их жизни во время войны. Фильм в прошлом году получил специальный приз фестиваля Artdocfest/Riga и был отмечен наградами на многих международных фестивалях.

Фильм "Украинские шерифы" (2016) режиссера Романа Бондарчука, сопродюсером которого была латвийская студия VFS Film, -это взгляд на новейшую историю Украины через жизнь небольшого южного села. В программе также фильм "Родные" (2016) родившегося в Украине режиссера Виталия Манского. Его семья до сих пор живет там, и в результате российско-украинского конфликта ее членам пришлось делать выбор, в результате которого некоторые из них стали непримиримыми врагами.

ФОТО: Пресс-фото

Фильм режиссера Алисы Коваленко "Алиса в стране войны" (2015) — очень личная история о поездке режиссера на восток Украины в начале войны, попадании в горячие фронтовые точки и пленении сепаратистами.

В свою очередь, фильм датского режиссера Симона Леренга Вильмонта "Лай собак вдалеке" (2017) затрагивает тему войны и детей и рассказывает о жизни 10-летнего Олега на востоке Украины, в зоне боевых действий. Этот фильм - обладатель Гран-при Артдокфест 2018 года.

ФОТО: Пресс-фото

В две конкурсные программы Artdocfest/Riga "Балтийский фокус" и "Артдокфест" также включена совместная украинско-латвийская картина "Этот дождь никогда не закончится", в которой молодой украинский режиссер Алина Горлова совершает путешествие по бесконечному циклу войны и мира.

"Мы ждали Алину в Риге, на латвийской премьере фильма. Вместо этого она сейчас находится в Киеве, переживает ужасы российского вторжения и ночует в бомбоубежище. Круг активных документалистов относительно невелик, мы все хорошо знакомы друг с другом и то, что сейчас переживают наши друзья и коллеги в Украине, уму непостижимо и затрагивает нас лично. Именно поэтому мы решили включить в фестиваль фильмы, посвященные Украине, а выручку от продажи билетов на них пожертвовать нашим коллегам в Украине", - говорит продюсер фестиваля Иева Убеле о решении, принятом командой фестиваля.

Показы фестиваля Artdocfest/Riga традиционно пройдут в кинотеатре Splendid Palace. Билеты на фильмы можно приобрести в кассе кинотеатра или на сайте www.splendidpalace.lv. Показы будут организованы в "зеленом режиме" (при предъявлении документа, удостоверяющего факт вакцинации или перенесенного заболевания Covid-19).

С полной программой и подробной информацией о фестивале Artdocfest/Riga можно ознакомиться на сайте.