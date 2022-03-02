Тина Кароль в Варшаве вышла на митинг против войны России в Украине

"За волю, за свободу Европы. Мы сегодня принимаем первый удар. Мы боремся за то, чтобы вы взяли нас в Евросоюз. Я буду собирать такие города в каждой стране. Не дадим забрать то, что принадлежит нам. Слава Украине! Мы свободные!" - сказала она во время акции.