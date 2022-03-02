Ср, 2.03.2022
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Владимир Зеленский, президент Украины

Тина Кароль в Варшаве вышла на митинг против войны России в Украине
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Тина Кароль в "Дзинтари" ФОТО: Дмитрий Шимановский

Украинская исполнительница Тина Кароль в Instagram сообщила, что приехала в Польшу. Во вторник, 1 марта, она вышла на марш в Варшаве, на котором собрались сотни людей.

"За волю, за свободу Европы. Мы сегодня принимаем первый удар. Мы боремся за то, чтобы вы взяли нас в Евросоюз. Я буду собирать такие города в каждой стране. Не дадим забрать то, что принадлежит нам. Слава Украине! Мы свободные!" - сказала она во время акции.

По информации украинских порталов, сын Кароль Вениамин живет и учится в Великобритании.

Ранее Тина Кароль гневно обратилась в Instagram к президенту РФ Владимиру Путину после ракетной атаки на Киев.

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