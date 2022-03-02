Байба Сипениеце-Гаваре показала содержимое своей эвакуационной сумки

Оказывается, такая сумка уже несколько лет как собрана. В последние дни ведущая регулярно вощит ее в машине и ежедневно берет на работу.
"Как я не хотела чтобы, настал момент, когда этой сумкой действительно нужно будет собирать с четким пониманием того, что она, скорее всего, будет задействована", - рассказывает она.
В сумке Байбы есть спальный мешок, который не занимает много места, в сумке также есть место для теплой светоотражающей куртки, термобелья и других полезных предметов одежды, таких как мамины шерстяные вязаные носки.
"Мама, ты будешь со мной!" - сказала Сипениеце-Гаваре.Также есть аптечка. В отдельных карманах - нож, фонарик, столовые приборы, спички, газовая горелка. Необходимы еще запасы еды и воды.
Сипениеце-Гаваре подчеркивает, что у вас также должны быть действительные документы (паспорт), наличные деньги, заряженный мобильный телефон, зарядное устройство для телефона и, в идеале, power bank или внешний аккумулятор.
Специалисты рекомендуют, чтобы сумка со всем содержимым не превышала 1/4 веса человека, который ее несет.
"Я собрала свою сумку, а также помогла своим дочерям [Гриете - 22 года, и Хермине - 15 лет]. На самом деле - это очень тяжелое чувство - собирать с дочерями сумки, но не для того, чтобы отправиться с ними на бал или в путешествие, а чтобы пойти в бомбоубежище. Честно говоря, я пока не могу это осознать до конца".