Ср, 2.03.2022
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Оярс Скудра, политолог
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  • Байба Сипениеце-Гаваре показала содержимое своей эвакуационной сумки

Байба Сипениеце-Гаваре показала содержимое своей эвакуационной сумки

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Через несколько дней после вторжения России в Украину латвийская теле- и радиоведущая Байба Сипениеце-Гаваре сообщила в социальных сетях, что она уже подготовили к "часу Х" или собрала т.н. "эвакуационную сумку". Программе Bez Tabu Сипениеце-Гаваре показала ее содержимое.

Оказывается, такая сумка уже несколько лет как собрана. В последние дни ведущая регулярно вощит ее в машине и ежедневно берет на работу.

"Как я не хотела чтобы, настал момент, когда этой сумкой действительно нужно будет собирать с четким пониманием того, что она, скорее всего, будет задействована", - рассказывает она.

В сумке Байбы есть спальный мешок, который не занимает много места, в сумке также есть место для теплой светоотражающей куртки, термобелья и других полезных предметов одежды, таких как мамины шерстяные вязаные носки.

"Мама, ты будешь со мной!" - сказала Сипениеце-Гаваре.Также есть аптечка. В отдельных карманах - нож, фонарик, столовые приборы, спички, газовая горелка. Необходимы еще запасы еды и воды. 

Сипениеце-Гаваре подчеркивает, что у вас также должны быть действительные документы (паспорт), наличные деньги, заряженный мобильный телефон, зарядное устройство для телефона и, в идеале, power bank или внешний аккумулятор.

Специалисты рекомендуют, чтобы сумка со всем содержимым не превышала 1/4 веса человека, который ее несет.

"Я собрала свою сумку, а также помогла своим дочерям [Гриете - 22 года, и Хермине -  15 лет]. На самом деле - это очень тяжелое чувство - собирать с дочерями сумки, но не для того, чтобы отправиться с ними на бал или в путешествие, а чтобы пойти в бомбоубежище. Честно говоря, я пока не могу это осознать до конца".

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