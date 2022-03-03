Куда пропал Филипп Киркоров?

График Филиппа Киркорова расписан на месяцы вперед. Он не только гастролирует, но и снимается в многочисленных телешоу.

Напомним, что певец воспитывает двоих детей - дочь Аллу-Викторию и сына Мартина.

Раньше лента его Instagram-аккаунта обновлялась регулярно, но сейчас там затишье. Артист молчит с 22 февраля.

Киркоров не высказывался по поводу военных действий на территории Украины, а ведь он не только народный артист РФ, но и народный артист Украины, а в 2018 году ему дали звание народного артиста Молдавии.

Филипп Киркоров ФОТО: скриншот видео с YouTube

Другие российские и украинские звезды шоу-бизнеса уже сделали заявления. Кто-то, как Николай Басков и Тина Канделаки, поддержали президента РФ Владимира Путина, а кто-то, наоборот, выступил против войны (Ургант, Гудков, Галкин, Лолита, Вайкуле, Гребенщиков, Ивлеева, Брежнева, "Мумий Тролль" и другие). Правда, были и воздержавшиеся, которые лишь сказали, что они за мир - Агата Муцениеце, Ксения Бородина и другие.

При этом Филипп Киркоров продолжает хранить молчание. Фолловеры в комментариях под его последней публикацией стали задавать вопросы - людям интересно мнение знаменитости. Пользователи хотят знать, что случилось с их кумиром. Некоторые считают, что певец просто взял паузу, чтобы как следует подготовиться к публичному выступлению.

В комментариях к одному из последних постов звезды появились просьбы к Киркорову прокомментировать военные действия РФ в Украине - артиста просят не молчать, а высказаться на многомиллионную аудиторию.