Второй раунд переговоров делегаций России и Украины завершен. Главное

Советник главы Офиса президента Украины Подоляк об итогах второго раунда переговоров:

Киев не получил результатов, на которые рассчитывал.

Стороны договорились о возможности временного прекращения огня для организации гуманитарных коридоров.

Стороны организуют специальные каналы связи для взаимодействия при эвакуации мирных граждан.

Украинская делегация не достигла желаемых результатов, и переговоры продолжатся в третьем раунде, сказал Подоляк.

Делегации России и Украины договорились о возможности прекращения огня, но только в тех секторах, где будет проводиться эвакуация гражданского населения по гуманитарным коридорам, добавил он.

"Стороны достигли понимания о совместном обеспечении гуманитарных коридоров для эвакуации мирного гражданского населения, а также для доставки медикаментов и продуктов питания в места наиболее ожесточенных боев с возможностью временного прекращения огня на период, когда будет осуществляться эвакуация, в секторах, где она проводится", - сказал Подоляк.

Делегация РФ подтвердила возможность временного прекращения огня и третьего раунда переговоров, сообщает Русская служба BBC.

Глава российской делегации Владимир Мединский сказал, что делегации обсуждали военный и "международно-гуманитарный" вопросы, а также вопрос будущего политического урегулирования. По некоторым вопросам стороны "нашли взаимопонимание", сообщил он.

Главный вопрос, который стороны решили сегодня - "вопрос спасения людей", открытия гуманитарых коридоров и временного прекращения огня во время их эвакуации.

Мединский от имени Российской Федерации попросил жителей Украины пользоваться этими гуманитарными коридорами.

Советник Зеленского Михаил Подоляк заявил, что следующий раунд переговоров России и Украины пройдет в начале следующей недели.

Ранее украинская делегация прибыла на переговоры с Россией. Ее участники прилетели в Беловежскую пущу в Беларуси на вертолетах.

Ранее Владимир Мединский сообщал, что переговоры с украинской делегацией могут начаться в 14:00 (по Риге). Однако в 13:54 советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк написал в Twitter, что украинская делегация только вылетела на переговоры с российской стороной. По неофициальным данным РБК, переговоры могут начаться около 16:00.

По словам помощника президента РФ Владимира Мединского, российская делегация приехала на переговоры с Украиной в полном составе.

Планируется, что переговоры пройдут в том же составе, что и в первый раз.

Россию на переговорах представляют помощник Путина Владимир Мединский, заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко, заместитель главы МО РФ Александр Фомин, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, посол России в Беларуси Борис Грызлов.

Украинская делегация представлена главой Министерства обороны Алексеем Резниковым, главой фракции "Слуга народа" Давидом Арахамией, заместителем главы МИД Николаем Точицким, советником главы Офиса президента Михаилом Подоляком, депутатом Рады Рустемом Умеровым, первым заместителем главы делегации Украины в ТКГ Андреем Костиным.

Главная повестка переговоров - полное прекращение огня и вывод российских войск, пишет агентство УНИАН.

Агентство ссылается на руководителя парламентской фракции правящей партии "Слуга народа" Давида Арахамию, который руководит украинской делегацией.

Российская сторона заявила, что второй раунд переговоров РФ и Украины пройдет в Национальном парке Беларуси "Беловежская пуща". От украинской стороны подтверждение такой информации не поступало.