Раненые в Украине российские солдаты лечатся в Беларуси

Местные жители и врачи говорят, что в последние дни наблюдался большой приток раненых российских военнослужащих.

"Часть госпиталя была полностью отдана под их нужды. И медицинская помощь оказывается им в первую очередь. Раненые продолжают поступать. Их привозят на военных грузовиках", - рассказал источник.

Один из врачей госпиталя говорит, что российские солдаты были госпитализированы в больницу в понедельник, 28 февраля.

"Надеюсь, меня не посадят за то, что я им рассказал", - добавил врач.

Вчера, 2 марта, министерство обороны России впервые рассказало о своих потерях:

Погибли 498 российских военных, 1597 получили ранения. Данные украинской стороны о якобы "неисчислимых" потерях россиян - это дезинформация.

Потери "националистов и военнослужащих силовых структур Украины": более 2870 убитых и около 3700 раненых.

В свою очередь украинская сторона говорит о 5710 убитых российских военнослужащих и еще около 200 взяты в плен.

Проверить эти данные не представляется возможным.