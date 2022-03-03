Раненые в Украине российские солдаты лечатся в Беларуси
Более 150 раненых российских военных находятся на лечении в госпитале в Гомельской области, сообщает белорусская служба новостей "Радио Свобода".
Более 150 раненых российских военных находятся на лечении в госпитале в Гомельской области, сообщает белорусская служба новостей "Радио Свобода".
Местные жители и врачи говорят, что в последние дни наблюдался большой приток раненых российских военнослужащих.
"Часть госпиталя была полностью отдана под их нужды. И медицинская помощь оказывается им в первую очередь. Раненые продолжают поступать. Их привозят на военных грузовиках", - рассказал источник.
Один из врачей госпиталя говорит, что российские солдаты были госпитализированы в больницу в понедельник, 28 февраля.
"Надеюсь, меня не посадят за то, что я им рассказал", - добавил врач.
Вчера, 2 марта, министерство обороны России впервые рассказало о своих потерях:
В свою очередь украинская сторона говорит о 5710 убитых российских военнослужащих и еще около 200 взяты в плен.
Проверить эти данные не представляется возможным.
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