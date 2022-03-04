Собчак выехала из России в отпуск, а у Лазарева и Славы Марлоу удалены Instagram-аккаунты

Что произошло с Лазаревым и Марлоу?

Что касается аккаунтов Лазарева и Марлоу, то неизвестно, кто их удалил - сами артисты или кто-то другой. Теперь их невозможно найти в поиске, а сами страницы не открываются.

Ранее Лазарев писал о том, что войну надо прекратить:

"Сегодня началась настоящая война! Что же вы творите? Я сам реву, как мальчик, сейчас! Потому что задолбало, что сильные мира сего продолжают мериться силой и вооружениями! А, бл**ь, жизнь одна, и она проходит, и никто вот уже много лет не может выдохнуть и запланировать хоть что-то на завтра, потому что у политиков другие планы! Пожалуйста, остановитесь все! Разом! Скажите стоп! Сядьте за стол переговоров! Дайте людям жить!".

После он рассказал, что ему начали поступать угрозы и оскорбления. Слава Марлоу тоже активно высказывался против военной операции в Украине. Что на данный момент происходит с артистами и где они находятся - неизвестно.

Российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак активно освещала российскую "спецоперацию" на территории Украины. Кроме регулярных выпусков новостей, она продолжала показывать происходящее с двух сторон в своем Telegram-канале. Ксения достаточно смело высказывалась в адрес правящей власти на федеральном канале, а также заявила, что сейчас в России остались только оптимисты. Гостьей последнего выпуска программы "Осторожно, Собчак!" стала политолог Екатерина Шульман, которая заявила, что надо называть вещи своими именами.

2 марта в Сети появилась информация, что Ксения улетает в Турцию. Возникли слухи о том, что журналистка хочет сбежать. Собчак записала обращение, в котором сообщила, что просто улетает на отдых с ребенком - ведь Турция не закрыла свое воздушное пространство для россиян.

"Так я следую собственному совету не поддаваться панике. Я русская, я гражданка России, я никуда не эмигрирую, у меня нет никаких других гражданств, "тупичков" и яхт", - цитирует Собчак Woman.ru.

Супруг Ксении, режиссер Константин Богомолов, остается в Москве.

"Мой муж в Москве - приходите завтра на его "Дядю Леву", он там играет. Репетирует и готовит театр к открытию. Мы не можем никак повлиять на то, что происходит, мы можем только работать. И не истерить. Так что вот такие новости, никакого незапланированного отъезда, все ок", - подчеркнула телеведущая.