Пт, 4.03.2022
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Режиссер Алвис Херманис о русских в Латвии: "Вы - наши"

Алвис Херманис ФОТО: скриншот видео

Латвийский режиссер и директор Нового рижского театра Алвис Херманис обратился в соцсетях к латвийскому обществу. 

"У меня два важных объявления к латвийскому обществу", - начал свою речь режиссер. 

Он напомнил, что в рядах украинской армии много русских людей, которые борются против армии Путина. Они жертвуют своими жизнями за свободу своей страны и за свободу Латвии. 

Херманис также обратился к русским, живущим в Латвии, на русском языке:

"Если в эти дни вы встречаетесь с какими-нибудь проявлениями русофобии в вашу сторону, вы должны знать, что это не разделяет абсолютное большинство латышей. Это исходит от маленькой группы глупых людей. Вы должны знать, что вы - русские в Латвии - наши. И мы все вместе. Спасибо". 

Как сообщалось, Алвис Херманис обратился к сотрудникам российских театров. Он попросил убрать его имя с афиши и перестать развлекать публику, пока в Украине убивают людей.  

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