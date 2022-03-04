Режиссер Алвис Херманис о русских в Латвии: "Вы - наши"
Латвийский режиссер и директор Нового рижского театра Алвис Херманис обратился в соцсетях к латвийскому обществу.
Латвийский режиссер и директор Нового рижского театра Алвис Херманис обратился в соцсетях к латвийскому обществу.
"У меня два важных объявления к латвийскому обществу", - начал свою речь режиссер.
Херманис также обратился к русским, живущим в Латвии, на русском языке:
"Если в эти дни вы встречаетесь с какими-нибудь проявлениями русофобии в вашу сторону, вы должны знать, что это не разделяет абсолютное большинство латышей. Это исходит от маленькой группы глупых людей. Вы должны знать, что вы - русские в Латвии - наши. И мы все вместе. Спасибо".
Как сообщалось, Алвис Херманис обратился к сотрудникам российских театров. Он попросил убрать его имя с афиши и перестать развлекать публику, пока в Украине убивают людей.