Украинка Анна поменяла камеру на оружие

Как патриотка своей страны она запечатляет людей в аутентичных народных костюмах. К сожалению, на прошлой неделе ее жизнь, как и жизни миллионов украинцев, перевернулась из-за войны России против Украины.

Вот уже неделю она находится на передовой в качестве солдата, помогая другим бойцам и мирным людям противостоять агрессии российской армии. Это уже второй военный опыт для Анны - впервые она взялась за оружие в 2014-м.

"Как только все это началось, я пошла в Киевский отряд обороны, потому что всем было ясно, что война не ограничится одним востоком, она распространится по всей стране.

Конечно, у меня, как и у миллионов других наших людей, был выбор: умереть дома, либо попытаться защитить этот дом с оружием в руках.

Сегодня миллионы людей в Украине взялись за оружие, чтобы защитить свои дома. Люди массово делают все возможное, чтобы защитить свои дома, другие, как добровольцы, обеспечивают людей едой - вся Украина это одна большая армия, которая неделима и работает вместе", - говорит Анна.

Она также подтверждает, что российские военные становятся все более жестокими - пытаются уничтожить не только украинские города, дома, но и людей. В перестрелках гибнут десятки украинцев, в том числе много детей. Всего за неделю вторжение российской армии унесло жизни более 2200 украинцев.

"Вчера погибли двое детей - шестилетний мальчик и 12-летняя девочка. Сначала была дезинформация. Сначала я думала, что они погибли при попадании ракеты, но оказывается, нет - родители пытались вывезти детей на машине, но российские военные обстреляли их.

Они видели, что расстреливали, видели, что там были родители с маленькими детьми. На сегодняшний день в Украине умерло более 20 детей.

Они погибли не на военных базах, а в своих домах или были вот так зверски расстреляны. Я понимаю, что то, что я рассказываю и пытаюсь показать, многих пугает. Есть люди, которые сочувствуют Украине, но смотреть на это им больно, но я хочу, чтобы мир знал, что здесь происходит. Мы для них просто мясо, здесь никого не жалеют, это не война за территории, это массовое нападение, убийство, геноцид", - говорит Анна.

Она обращает внимание - каждый день в Украине люди начинают с вопроса: я выживу сегодня? Несмотря на это, она уверена, что украинцы одолеют российскую агрессию.

Убегать она не собирается: "Мне многие предлагали сбежать, я могла бы, но знаю, что оно того не стоит.

Я верю, я убеждена, что мы не можем проиграть. Даже если со мной что-то случится, я знаю, что Украина победит. Украина для меня не просто страна, где я живу, это часть моей души, я не представляю свою личность без Украины.

Если бы у меня отобрали мою страну, мою землю, от меня как от человека ничего бы не осталось".