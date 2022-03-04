Нью-Йоркская Метрополитен-опера прекращает сотрудничество с Анной Нетребко

Нетребко не дистанцировалась от агрессивных военных действий Владимира Путина в Украине. В начале войны певица не осуждала путинскую агрессию, а лишь высказывалась "против войны". Она не разделяла в соцсетях мнения о необходимости публичных личностей и знаменитостей выражать свои политические взгляды или осуждать Родину. Она отмечала, что это должен быть свободный выбор каждого.

"Это большая художественная потеря для нашего театра", - прокомментировал Питер Гелб, представитель оперы.

"Анна - одна из величайших певиц в истории нашей оперы, но пока Путин убивает невинных мирных жителей Украины, мы не видим возможности продолжать в том же духе".

Этой весной Анна Нетребко должна была петь в опере Пуччини "Турандот", но ее участие отменено. Вместо нее в этой роли украинская дива (сопрано) Людмила Монастырска.

CNN пишет, что в 2014 году Нетребко пожертвовала средства на оперу в подконтрольном сепаратистам Донецке. Она вручила чек лидеру Донецкой сепаратистской армии Олегу Царю, позирующему под флагом Донецкой республики.

Напомним, Нетребко, имеет двойное гражданство - российское и австрийское. Ранее она перенесла концерт в Эльбской филармонии в Гамбурге на сентябрь этого года. Ее участие в постановках "Ла Скала" в Милане также было отменено. Апрельсткие гастроли в Латвии были отменены.

Портал "Вокрут-ТВ" пишет, что после публикаций в СМИ Нетребко прокомментировала ситуацию. В комментариях под новостью о своем увольнении она опровергла слухи. "Пожалуйста не несите ерунду! И так тошно! Никто меня не увольнял из "Ла Скала". Я сама туда не поехала, потому что выступать в данный момент не считаю нужным!" - написала Анна. Она добавила, что ее супруг 44-летний Юсиф Эйвазов продолжит петь в "Ла Скала", и что в данный момент он готовится к спектаклям.

Ранее "Ла Скала" сообщила об увольнении российского дирижера Валерия Гергиева за его отказ осудить войну в Украине.

Нетребко высказывалась ранее по поводу увольнения из баварской оперы, подтвердив информацию и назвав причины. "Баварская опера расторгла со мной июльский контракт из-за того, что я выставила фотографию с Гергиевым", - цитирует ее "Вокруг-ТВ".

На данный момент Анна Нетребко сохраняет молчание и не комментирует ситуацию. Ее аккаунт в соцсетях закрыт.