2 марта ютуберы получили письма от Google и YouTube, в которых говорилось о временной остановке показа рекламы в России. Это означает, что авторы роликов перестанут получать доход за просмотры россиян. RUS TVNET обратился за комментарием к "ветерану" Рунета сооснователю канала This is Хорошо Стасу Давыдову, чтобы узнать, как это отразится на практике для блогеров не только в РФ, но и на Западе.

"Для зрителей - это может быть и хорошо, пока YouTube не заблокировали в России. Реклама не будет крутиться на всём, что они смотрят. YouTube блокирует именно монетизацию просмотров из России. Для ютуберов, у которых аудитория преимущественно из РФ, например, как у This is Хорошо - это примерно 70%. Это означает, что 70% заработка уйдет. У нас сейчас треть всего заработка - это была монетизация с YouTube.

Будущее канала This is Хорошо ?

"Мы (канал This is Хорошо - прим.ред.) на какой-то "подушке" еще просуществуем какое-то время. Через два месяца, если ничего не улучшится (не похоже, что улучшится), то поднимается прямой вопрос о существовании канала This is Хорошо. Нам за монтаж нужно платить, за аренду студии и так далее. Мы напрямую начнем взвешивать, сколько мы на "подушке" просуществовать сможем еще".