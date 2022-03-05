2 марта ютуберы получили письма от Google и YouTube, в которых говорилось о временной остановке показа рекламы в России. Это означает, что авторы роликов перестанут получать доход за просмотры россиян. RUS TVNET обратился за комментарием к "ветерану" Рунета сооснователю канала This is Хорошо Стасу Давыдову, чтобы узнать, как это отразится на практике для блогеров не только в РФ, но и на Западе.

Об отключении YouTube-монетизации российским блогерам

"Для зрителей - это может быть и хорошо, пока YouTube не заблокировали в России. Реклама не будет крутиться на всём, что они смотрят. YouTube блокирует именно монетизацию просмотров из России. Для ютуберов, у которых аудитория преимущественно из РФ, например, как у This is Хорошо - это примерно 70%. Это означает, что 70% заработка уйдет. У нас сейчас треть всего заработка - это была монетизация с YouTube.

Чем это плохо для тех ютуберов, кто не в РФ?

Учитывая, что у нас (тех, кто работает на российскую аудиторию) расценки за прямые интерграции в рублях. Естественно они в конвертации на евро они упали на 40%. Конкретно мы, не находящиеся в России, даже сильнее ощутим санкции YouTube, чем те, кто в России за интеграции получают деньги. У них просто рубль "просел" из-за подорожания продуктов - речь об инфляции. У нас он относительно евро подешевел. Сейчас мы говорим с рекламодателями о повышении ставок.

В беседе с RUS TVNET Стас Давыдов рассказал, что одна рекламная интеграция с их канала уже ушла - это израильская игровая компания, которая решила увести свои рекламы с российского рынка. Он полагает, что скорее всего интеграций станет меньше. Рекламироваться ютуберы будут только либо российские компании, либо тех, кто останется на российском рынке.

Стас Давыдов ФОТО: Влада Антонова/ пресс-фото

О развитии других платформ (ВКонтакте, "Одноклассники", "Яндекс.Дзен", RuTube и т.д.)

"RuTube - это мертворожденный проект, как я и раньше говорил. Но не исключено, что они что-то знали заранее, поэтому у них все схвачено. Сейчас из самых технически подходящих площадок - это "Яндекс Дзен". Они за последний год очень хорошо и интенсивно развивались. Привлекали туда блогеров. Там стали появляться аудитории. Там универсальный контент.

На "Яндекс.Дзен" выдержан мультиформат - частично фото, частично текст, частично видео. Для такой свежей платформы там хорошо реализована видеочасть. На самом деле, если они правильно сыграют, то могут стать хорошей альтернативой.

Потому что, честно говоря, даже на том же YouTube не хватало той опции, как на "Яндекс.Дзен", где есть возможность текстовых постов. ВКонтакте... Не знаю, они много лет пытались развивать свою видеоплатформу. Пока все плохо получалось. Они в прошлом году сделали очередное обновление, но это уже никому не нужно. ВКонтакте перегружен другими вещами".

Стас считает, что социальным сетях тяжело стать хорошей платформой для видеоблогов. Это хорошие платформы для социальных функций, но "они по-своему мешают". "Яндекс.Дзен" лучше потому что он под блоги и под видеоблоги. В нем он видит альтернативу.

"Как там будет дальше посмотрим. У них уже присоединена относительно вменяемая монетизация", - отмечает он.

О законе РФ про "фейки"

Стас Давыдов считает, что это означает полнейшую цензуру в РФ. Особенно на таких площадках как ВКонтакте и "Яндекс.Дзен", на которых в открытую такое говорить будет просто опасно.

"Посмотрим... У россиян уже возникают вопросы, за что западные компании делают то, что экономически вредит жителям в России. Как бы хладнокровно не звучало, я вижу прямой результат в виде накопления той критической массы, когда жители наконец-то поймут... Исхода хорошего сейчас уже нет. Есть вариант исхода не самого ужасного, к которому пока не идет".

Об акциях молодежи "Zамир" в TikTok

"Надо понимать, какое сейчас в России информационное пространство.

Общий информационный фон создавался последние 20 лет. Люди окружены совершенно другой информацией. До определенного возраста большинство молодых людей зависят от мнения их родителей. Если их родители и все кругом говорит об одном, они может и будут против чего-то протестовать,

но прямо сразу изменить свое мировоззрение они не смогут. В TikTok многие вещи тоже будут цензурироваться.

Сейчас правительственный заказ у тиктокеров расхваливать хештэги с символом "Z". В России такой "путинюгенд" делают. Естественно идет работа на молодежь. Нельзя только на старшее поколение работать.

Что в России останется рекламировать?

Не знаю... (смеется). Политзаказы останутся. Те же тиктокеры, которые танцевали танцы про вакцинацию, я - человек, поддерживающий вакцинацию, но в России - это все были политические заказы, поэтому в РФ много кто скептически к ней относился.

Теперь эти же люди, кто танцевал про вакцинацию, сейчас выполняют заказы с хештэгами про букву "Z". У нас пока не уходят рекламы онлайн-курсов, разного рода российские компании. Они принадлежат либо Mail.ru группе или "Сбербанку". И все... (смеется).

Стас Давыдов ФОТО: Juris Lisovs/TVNET

Отключение России от SWIFT?

Пока Стас до конца не знает, как это отразится. У них есть и российская платежная система. Но она больше для частных платежей. По его словам, в Европе она уже начинает "барахлить". С международными переводами они пока не знают. Его европейской фирме youTube выплачивает не из России, а через центральный офис, потому происходит немного с опозданием. как выплачивается ютуберам в России, он не знает и не уточнял этот вопрос. Если это российская платежная система, то скорее всего выплатят. Давыдов объяснил, что выплата "партнерки" производится с опозданием в два месяца. Он уверен, что все последствия будут ощутимы уже через месяц. Но увидеть, что прибыль упала можно уже сейчас.

Стас Давыдов не делает оптимистичных прогнозов. Он рисует довольно пессимистичное будущее. Но действовать, по его мнению, стоит по ситуации.