Павлютс: В Латвии будут лечить украинцев, пострадавших в результате военных действий

Также в связи с ростом насилия и числа жертв в зоне боевых действий Латвия выразила готовность принять в больницы более 100 пациентов различного профиля.

По словам члена правления Рижской Восточной клинической университетской больницы (RAKUS) Харалда Плаудиса, больница оказывала помощь Украине еще в 2014 году, когда начались боевые действия в Луганской и Донецкой областях, принимая раненных солдат.

"Мы не знаем, когда эти раненые военные и гражданские лица смогут приехать в Латвию, но RAKUS готова. Скорее всего, будут прибывать люди с различными ранениями и ожогами, возможно, другими травмами, которые потребуют вторичного лечения и, конечно же, оказания реабилитационных услуг", - сказал Плаудис.

В RAKUS также открыта информационная линия 67042264, на которую могут звонить семейные врачи, чтобы записать украинских пациентов на консультации и обследования.

Детская клиническая университетская больница (BKUS) также выразила готовность помочь детям, эвакуированным из Украины. По словам члена правления BKUS Зане Страуме, детям, скорее всего, потребуется стационарное амбулаторное лечение, психологическая поддержка и реабилитация.

На сегодня в BKUS за помощью обратились четыре семьи, которым была оказана помощь.

Страуме прогнозирует, что в больницу будут доставлять детей, родители которых остались в Украине или погибли. В настоящее время в больнице определены те коллеги, которые говорят по-украински, потому что не все люди с Украины говорят по-русски или по-английски.

В BKUS также создан информационный телефон - 25680140.

Павлютс отметил, что были случаи, когда украинские врачи проявляли интерес к работе в латвийских больницах. В таких случаях он предлагает им обратиться к потенциальному работодателю или в Министерство здравоохранения, а также в Латвийское общество врачей, на которое возложена проверка профессиональной квалификации медиков, иначе работу не предложат.

По словам Плаудиса, в RAKUS сейчас работает один украинский медик.

Двое латвийских медиков - микрохирурги Олаф Либерманис и Мартиньш Малзубрис - добровольно вызвались отправиться в Украину для оказания помощи.

Павлютс отметил, что в настоящее время нет планов по организации отправки латвийских медиков в Украину, потому что Украина не выдвинула это в качестве приоритета - в первую очередь от Латвии ждут обеспечения безопасности и доставки грузов. Однако, если латвийские медики добровольно изъявят такое желание, министерство будет готово помочь.

Как сообщалось, прибывшие в Латвию граждане Украины получат все оплаченные государством медицинские услуги, которые доступны населению Латвии.

Предполагается, что граждане Украины в Латвии смогут получать услуги семейных врачей, консультации специалистов, лабораторно-диагностические исследования по направлению от семейного врача или специалиста, неотложную медицинскую помощь, стационарное лечение, медицинскую реабилитацию, компенсируемые государством лекарства и медицинские устройства, вакцинацию в соответствии с календарем прививок и против Covid-19, а также другие услуги, финансируемые государством.

Оплачиваемые государством медицинские услуги, включая реабилитацию, также будут доступны украинским военнослужащим, прибывающим в Латвию.

Для получения оплаченных медицинских услуг граждане Украины должны будут предъявить паспорт.

В то же время Минздрав проинформировал, что совместно с Национальной службой здравоохранения (NVD) разработан и издан информационный материал на украинском и английском языках с самой важной информацией о доступных медицинских услугах, порядке их получения и номерами информационных телефонов.

Граждане Украины смогут задать вопросы, связанные с получением медицинских услуг, позвонив по бесплатному информационному телефону NVD 8000 1234 или написав электронное письмо на адрес nvd@vmnvd.gov.lv.

Минздрав также собрал информацию об учреждениях психоэмоциональной поддержки, которые готовы оказать безвозмездную помощь украинским детям и взрослым людям. Информация доступна на веб-сайте министерства и будет регулярно обновляться по мере подключения к помощи новых учреждений.

В законопроекте о поддержке гражданских лиц Украины предусмотрено, что государство будет оплачивать медицинские услуги гражданам Украины, которые прибудут или уже находятся в Латвии, начиная с 24 февраля.