Потап vs Тимати: "Когда мы встретимся, рядом с Максом будут стоять такие, как я"

На своей странице в Instagram Потап, что надо прекратить войну, которую Путин начал в Украине. Артист поблагодарил силы ВСУ за мужество и обратился к россиянам. Он предупредил жителей России о том, что их ждет большая бедность и разруха: "Сейчас вы станете самой бедной страной за всю историю России. Как никогда. И вопрос даже не в санкциях. А в том, что весь мир считает, что это неправильно".

Он также обратился Тимати, который ранее угрожал певцу Максу Барских.

"И еще один привет хочу передать: Тимати, который обратился к Максу Барских. У вас такая темочка, у вас, – выбирать послабее. Макс по сравнению с тобой не такой накачанный чувак, выбирать послабее и обижать. Ты знаешь, Тимати, у тебя был шанс с сообщением выйти в мир совершенно другого содержания. Но ты, наверное, не смотришь и не знаешь, что происходит в Украине и почему ты наехал на Макса, который действительно рассказывает правду. Так вот знай, когда мы встретимся, а я думаю, ты-то точно выживешь, рядом с Максом будут стоять такие, как я. Так что увидимся, потому что Украина победит".

Рэпер молчать не стал. На своей странице в соцсетях он ответил Потапу:

"Потап, я посмотрел твое второе обращение ко мне. Ничего другого, кроме человеческого уважения, оно у меня не вызывает. Я всегда хорошо к тебе относился и сейчас отношусь так же. Я все понимаю. Не скатиться в агрессию, не навешать ярлыков на мой корабль в данном контексте - это мудрость и самообладание. И ты правильно подметил про мои шутки и актерское мастерство. Деятелям шоу-бизнеса нужно работать по своему профилю или уходить в бизнес и продюсирование".