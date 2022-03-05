Сб, 5.03.2022
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Урсула фон дер Ляйен, председатель Еврокомиссии

Фото ⟩ Бусулис в поддержку Украины: артист высказался матом

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Через три дня после российского вторжения в Украину латвийский музыкант Интарс Бусулис выразил в социальных сетях твердую позицию, что он против агрессии Владимира Путина. 5 марта он пришел на марш "Вместе с Украиной! Вместе против Путина!".

5 марта, в Риге прошел марш "Вместе с Украиной! Вместе против Путина!", который организовал Гражданский альянс Латвии. 

В шествии могли принять участие все желающие, чтобы осудить начатую президентом РФ Владимиром Путиным войну в Украине и поддержать борьбу украинского народа за сохранение своей свободы и демократии.

Марш начался в 11:00 у памятника Свободы и завершился у посольства Украины (бульвар Калпака, 3), где к присутствующим обратились известные в обществе люди: Дайнис Иванс, Валдис Затлерс, Дана Исарова и другие.

После акции участникам предложили продолжить поддержку Украины и осуждение Путина у посольства России.

Организаторы просили участников брать с собой флаги Украины и Латвии или использовать цвета украинского флага в одежде. Людей также призывали фотографировать акцию и снимать ее на видео для размещения в социальных сетях.

Латвийский певец Интарс Бусулис тоже разместил фотографию в социальных сетях. На его плакате было обращение к президенту РФ Владимиру Путину, которое содержало русский мат. Фото можно посмотреть здесь

Ранее Интарс Бусулис признался, что винит в происходящем российскую пропаганду и берет ответственность в том числе на себя, потому что принимал участие в шоу на федеральных каналах. 

Галерея: Марш "Вместе с Украиной! Вместе против Путина!"

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