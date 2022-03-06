США договариваются с Европой о поставке Украине советских истребителей. Но есть проблемы

Американские политики решили пойти на такой шаг после недавнего обращения президента Украины Владимира Зеленского к Конгрессу США, в котором тот заявил, что Украина остро нуждается в самолетах.

"Мы работаем по этому вопросу с поляками, а также консультируемся с другими союзниками по НАТО", - заявил представитель Белого дома американским СМИ. Соглашение частично зависит от способности США восполнить недостающее оборудование для Польши, если поляки решат передать самолеты Украине.

По сообщениям СМИ, Украина нуждается в самолетах российского производства, потому что украинские пилоты обучены летать на них.

Белый дом также сообщил, что президент США Джо Байден заявил в телефонном разговоре с Зеленским в субботу, 5 марта, что США "наращивают" объем помощи в сфере безопасности, гуманитарной и экономической помощи.

В планах - не только Польша

После видеозвонка с президентом Украины лидер большинства в Сенате Чак Шумер сказал, что Зеленский просил Соединенные Штаты принять меры, чтобы побудить союзную Вашингтону Восточную Европу, где все еще есть самолеты МиГ советского производства, передать их Украине.

Самолеты МиГ находятся на вооружении стран-членов НАТО Польши, Словакии и Болгарии, а Вашингтон рассматривает возможность отправки в эти страны истребителей F-16 американского производства, чтобы в обмен на них МиГи переслали Украине.

Однако этому препятствуют задержки с производством F-16, а очередную партию истребителей планируется отправить на Тайвань, которому угрожает Китай, и Конгресс, как ожидается, не будет затягивать с этим.

В настоящее время Конгресс работает над пакетом военной и гуманитарной помощи Украине на сумму 10 миллиардов долларов. Шумер выразил Зеленскому надежду, что пакет будет одобрен в ближайшее время, сообщил журналистам информированный источник.