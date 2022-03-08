"Люди до сих пор живут в инфопузырях": Varang Nord о связи с Украиной, Даугавпилсе и премии Boņuks

5 марта в Резекне состоялась ежегодная церемония вручения высшей награды латгальской культуры Boņuks. В этом торжестве впервые приняла участие фолк-метал-группа Varang Nord из Даугавпилса.

Boņuks - это ежегодная премия, высшая награда в области латгальской культуры. Инициаторами награждения в 2008 году были ассоциации Kukuži и Latgolys producentu grupa. Первые призы вручили 26 апреля 2009 года, и традиция продолжается до сих пор. В 2013 году организацию награждения взяло на себя посольство Латгалии Gors.

Ежегодная премия Boņuks отмечает достижения в жизни латгальской культуры и выделяет их.

Приз за пожизненный вклад в развитие латгальской культуры получил в этом году дирижер хора Янис Грудулис. Были награждены проект "#100dečiLatvijai в цифровом, тактильном, аудиовизуальном и языке символов", латгальский знак Балвского края, фольклорная община Vīteri и видеорассказ "Тейка о Резекненской розе" (Teika par Rēzeknes rozi), книга и музыкальный альбом детям Vuškeņa iz pļovys, группа Latgalīšu reps с альбомом Cyta dzela и видеоклипами, радиочтение сборника рассказов Илзе Сперги Dzeiveiba, сборник стихов Marijis Dzeislys - Vysta smierts, литератор и редактор Илзе Сперга, латгальская версия приложения Waze и первая комната отдыха на латгальском языке Pīci panti.

Церемонию награждения вел комик Янис Скутелис. Зрителей в зале и на телеэкране в прямом эфире развлекали группы Bez PVN, Muosys, Jakob Noiman Band, Varang Nord, Saucējas, певицы Уга, Патриша и Динара Рудане, а также ансамбль Celīs, bruoļ!.

Выступление группы Varang Nord на премии Boņuks ФОТО: Пресс-фото

RUS TVNET связался с солистом и лидером группы Varang Nord Максимом Поповым и задал ему несколько вопросов.

Максим Попов

- В коллективе Varang Nord есть русские и латыши. Вы - выходцы из Латгалии, из города Даугавпилс, где больше всего русскоговорящих жителей. Было ли вам уютно выступать на этой премии?

- В последние годы мы делаем все, чтобы игнорировать наш вклад в популяризацию латгальской культуры было невозможно! В прошлом году премия Boņuks отметила нас за клип Svietņeica, но тогда из-за пандемии как таковой церемонии не было. В этот раз мы там были представлены за альбом Pārķiuņa Uomurs и смогли полноценно выступить с одной из песен из него.

Видео: Varang Nord - Svietņeica

Мы там чувствовали себя абсолютно на своем месте, и публика, несмотря на некоторую камерность и академичность мероприятия, приняла нас очень тепло, даже несмотря на небольшие технические проблемы во время нашего выступления. Да и наша непосредственная публика, как оказалось, в зале тоже присутствовала! Всегда приятно быть частью идеально выверенного и организованного мероприятия, на безупречно подготовленной площадке. Плюс приятно было повидаться и пообщаться со старыми знакомыми из Dabasu Durovys и Sovvaļniks, услышать массу теплых слов от таких корифеев латгальского движа, как Bez PVN.

- Вы поддерживаете народ Украины в борьбе за свою Родину. Ранее вы уже говорили об этом в соцсетях. В вашем выступлении в Резекне вы тоже это подчеркнули?

- В наших текстах очень много воинственных и батальных образов, мы часто играем с темой битв и завоеваний. Но это - поэтические образы, которые призваны создать атмосферу, вдохновить слушателя на борьбу и преодоление трудностей, которых и в мирной жизни предостаточно. То, что в 21-м веке в самом центре Европы может произойти то, что произошло, повергло нас, как и весь цивилизованный мир, в шок.

Трое из шести участников группы имеют конкретные украинские корни, поэтому наша реакция была быстрой и очевидной. Единственным условием было, чтобы абсолютно все в группе поддерживали демонстрацию нашего мнения, но и тут вопросов не возникло.

В субботу на выступлении мы тоже выразили свою позицию публично, приколов на наши "боевые" сценические костюмы желто-синие ленточки, да и второй куплет нашей песни Cīņis Gors - это же практически про "русский военный корабль - …"!

- Почему так важно сейчас публичным людям (актерам, музыкантам, блогерам и т. д.) заявлять о своей политической позиции?

- Сейчас, когда многие люди до сих пор живут в информационных пузырях и не умеют анализировать поступающую информацию, важно обращать на это внимание. Дико, что иногда приходится на пальцах объяснять, что черное - это черное, а белое - это белое, но даже если несколько человек из равнодушных или тем более поддерживающих происходящее хоть на секунду призадумаются, то это уже будет не зря.

- Как Даугавпилс справляется с пропагандой, которая передается по российским каналам?

- Даугавпилс справляется отлично, это видно по количеству гуманитарной помощи, собранной горожанами в минувшую субботу в Олимпийском центре. Здесь речь идет о конкретных делах, о реальной помощи. А идиоты, портящие воздух в комментариях, так и останутся идиотами, потому что их гнилые слова - это пыль, которая ни на что не влияет. Благо, главные российские пропагандистские телеканалы уже поотключали, может, и мусора в головах у обывателей станет чуть меньше.