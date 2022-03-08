Видео ⟩ Российская авиация нанесла удар по городу Сумы. Погибли дети
По словам главы Сумской областной военной администрации Дмитрия Живицкого, ночью на 8 марта российская сторона нанесла авиаудар по городу. Есть жертвы среди мирного населения.
По словам главы Сумской областной военной администрации Дмитрия Живицкого, ночью на 8 марта российская сторона нанесла авиаудар по городу. Есть жертвы среди мирного населения.
В результате авиаудара по жилым домам в Сумах погибли 9 человек, в том числе двое детей, сообщает Государственная служба Украины по ЧС.
Вечером 7 марта авиация нанесла удар по жилым домам, находящимся по улицам Роменская и Спартака. Ночью и утром 8 марта в районе Сум также произошли взрывы, пишет "Медуза".