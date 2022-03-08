Российский режиссер переведет гонорары от своих спектаклей на помощь украинцам

Об этом режиссер заявил в открытом письме. Среди мест, где ставят пьесы Вырыпаева - МХАТ им. Чехова, БДТ, Театр наций, "Современник", ЦИМ, а также десятки региональных театров.

"Дорогие коллеги! В вашем театре играют мою одну, а иногда и несколько моих пьес. По контракту, заключенному между нами, вы ежеквартально выплачиваете мне авторское вознаграждение, то есть проценты от продажи билетов.

Поскольку ваш театр финансируется министерством Российской Федерации или городским департаментом культуры вашего города - то есть государством, которое сейчас ведет преступную войну с украинским народом, убивая граждан этой страны, разрушая инфраструктуру городов и деревень, - я принял решение и хочу сообщить вам, что все деньги, которые я буду получать от вашего театра, я буду переводить в фонды помощи Украине", - написал он.

Вырыпаев подчеркнул, что эти деньги пойдут только на мирные цели, а не на военные. Это включает в себя оказание помощи украинским беженцам, детям и матерям и всем, кому это необходимо. Он рад тому, что деньги из бюджета культуры РФ будут справедливо отданы тем, кто пострадал и страдает от "варварского нападения России".

"Зрители же, покупающие билеты на мои пьесы, должны знать, что, покупая билет на ваше представление по моей пьесе, они также вносят свой посильный вклад в помощь трагически пострадавшим украинцам и хоть в какой-то степени (конечно, в невероятно малой) компенсируют тот чудовищный ущерб, который Россия наносит Украине", - заметил режиссер.