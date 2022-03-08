В Петербурге парню и девушке дали 15 суток за надпись "Добро победит"

Описание случившегося пресс-службой судов Санкт-Петербурга: "05.03.2022 в 06 часов 20 минут Алексеева и Гулевич, находясь у д. 5 по наб. реки Фонтанки в г. СПб, совершили мелкое хулиганство, нарушили общественный порядок, а именно нанесли баллончиком красного цвета на стену дома надпись: "Добро победит зло", а также на мусорных баках "НЕТ ВОЙНЕ", "NO WAR", при этом громко выражались грубой нецензурной бранью".