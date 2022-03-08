Ср, 9.03.2022
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Йенс Столтенберг, генсек НАТО

В Петербурге парню и девушке дали 15 суток за надпись "Добро победит"

Иллюстративное фото ФОТО: AP/Scanpix

В Санкт-Петербурге молодой человек и девушка получили 15 суток за надписи "Нет войне" и "Добро победит", передает в своем Telegram-канале "Медуза". 

Описание случившегося пресс-службой судов Санкт-Петербурга: "05.03.2022 в 06 часов 20 минут Алексеева и Гулевич, находясь у д. 5 по наб. реки Фонтанки в г. СПб, совершили мелкое хулиганство, нарушили общественный порядок, а именно нанесли баллончиком красного цвета на стену дома надпись: "Добро победит зло", а также на мусорных баках "НЕТ ВОЙНЕ", "NO WAR", при этом громко выражались грубой нецензурной бранью".

Хотя в описании происшествия говорится о фразе "Добро победит зло", судя по приложенному снимку с места инцидента, молодые люди написали лишь "Добро победит".

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