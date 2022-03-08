Многие требуют закрыть небо над Украиной. Ринкевич о том, почему этого делать нельзя

Он призвал вспомнить, что до войны многие не верили в предупреждения разведки о возможности масштабного российского вторжения. Все время лидеры НАТО и США говорили и продолжают говорить, что НАТО не пойдет на прямую конфронтацию с Россией и что Украина не является членом НАТО.

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"Многие не понимают, что закрытие воздушного пространства - это не просто указ о том, что над Украиной никто не летает.

Это означает, что когда российские самолеты или вертолеты поднимутся в воздух, НАТО должно будет начать сбивать их, то есть совершить реальный военный акт.

А это, в свою очередь, значит, что Россия, скорее всего, ответит не только в Украине, но и в других местах. Что породит прямую военную конфронтацию", - сказал министр.

Ринкевич отметил: многие считают, что эффективнее предоставить Украине ракеты противовоздушной обороны, вооружить Украину и максимально помочь, стараясь при этом избегать еще большего эмоционального конфликта, потому что в случае более широкой войны погибнет еще больше людей.

Как сообщалось, депутаты региональных советов и горсоветов Украины призвали страны НАТО поддержать просьбу президента Владимира Зеленского о закрытии воздушного пространства над Украиной.

Такие призывы направили депутаты самоуправлений Ровенской, Херсонской, Хмельницкой, Черновицкой, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Волынской и Николаевской областей, сообщает заместитель главы Офиса президента.