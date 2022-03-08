Зеленский о статусе Донбасса, переговорах с Россией, НАТО и умершем от обезвоживания ребенке

Владимир Зеленский также заявил, что готов к мирным переговорам. "Я готов к диалогу, но мы не готовы к капитуляции, потому что это вопрос не обо мне. Это о людях, которые избрали меня", - отметил он.

О "денацификации"

"Это много раз было в истории и всегда заканчивалось очень плохо. Но заканчивалось для некоторых государств так, что им потом было стыдно за то, что они начинали очищение мира от той или иной нации… То же самое было в 40-х годах, нацистская Германия вела денацификацию еврейского народа. Сейчас происходит то же самое. Я просто не знал, что в современном мире так может быть… Говорить "денацификация", а потом бомбить мирных жителей – это геноцид против украинского народа".

О НАТО

"Относительно НАТО я много раз говорил и передавал публично месседжи и России, и президенту Путину: мы готовы к любым гарантиям безопасности нашей страны от соответствующих государства, которые должны гарантировать. И Россия также среди этих государств, потому что Россия – наш сосед".

Зеленский заявил, что в будущем Украина должна иметь коллективный договор о безопасности со всеми своими соседями и при участии ведущих государств мира — США, Франции, Германии, а также Турции. "Это будут гарантии не только для Украины. Это будут гарантии и России, о которых она постоянно говорит. Хотя я не знаю, от кого она защищается".

Этим заявлением Зеленский фактически подтверждает готовность Киева отказаться от конституционно закрепленного курса страны на вступление в НАТО в пользу некоей надежной системы гарантий безопасности Украины, частью которой может быть и Россия, пишет Русская служба BBC.

О том, почему не покинул Украину

"Я отказался. Потому что как я могу? Я - гражданин своего государства, законно избранный президент. Если бы я уехал, я бы закончил на этом свою жизнь. Я был бы живым, но я был бы уже не человеком. Я просто был бы телом. Я бы себя не уважал. А самое страшное - что бы я сказал своим детям. Кто я? Я поступил как президент? Как гарант Конституции? Это же не просто словосочетание - гарант Конституции. Я - гарант своего народа. Значит, надо быть вместе. Защищаться нужно вместе. Поэтому я здесь".

Другие заявления Зеленского 8 марта

По традиции Зеленский выпустил и очередное видеообращение к украинцам. В нем он прежде всего обратился к украинским женщинам.

"Всегда в этот день мы поздравляем с праздником. С праздником весны. Украинских женщин, наших девушек, жен, матерей. Всегда. Но не сегодня. Сегодня я просто не могу сказать вам обычные слова. Не могу. Когда столько смертей. Когда столько горя. Столько страданий. Когда идет война", - сказал Зеленский.

Он добавил, что снова российские войска бомбили город Сумы, а Мариуполь оцеплен. В Мариуполе, по словам Зеленского, от обезвоживания умер ребенок:

"Вина за каждую смерть каждого человека в Украине от авиаударов - безусловно, на российском государстве. (...)

Но ответственность за это - и на тех, кто уже 13 дней не может принять где-то там на Западе очевидно необходимое решение. На тех, кто еще не обезопасил украинское небо".

Говоря о последнем пункте, вот как ситуацию объясняет министр иностранных дел Эдгар Ринкевич: "Многие не понимают, что закрытие воздушного пространства - это не просто указ о том, что над Украиной никто не летает. Это означает, что когда российские самолеты или вертолеты поднимутся в воздух, НАТО должно будет начать сбивать их, то есть совершить реальный военный акт. А это означало бы, что Россия, скорее всего, ответит не только в Украине, но и в других местах. Это породило бы прямую военную конфронтацию".