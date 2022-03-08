Партия Зеленского предложила новый договор о гарантиях безопасности Украины

По мнению представителей партии, этот юридически обязывающий договор мог бы прийти на смену Будапештскому меморандуму и помог бы обеспечить безопасность государства в ближайшие года, когда вступление в НАТО не является возможным.

Новый договор должен предусматривать "конкретные политические, экономические и военные шаги государств-гарантов безопасности Украины", отмечают в "Слуге народа".

"Понятно, что в сегодняшних условиях это звучит абсурдно, учитывая российское вторжение. Но наши вооруженные силы дадут отпор врагу, и нужно будет гарантировать дальнейшее мирное развитие Украины. Тогда будет важно, чтобы Россия поставила свою подпись под гарантиями для нашего суверенитета вместе с другими гарантами", - говорится в заявлении партии.

В качестве таких государств-гарантов в партии назвали США, Турцию и страны-соседи Украины.

При этом в партии подчеркнули, что "даже теоретически" не рассматривают возможность отказа от каких-либо территорий.

"Мы даже теоретически не рассматриваем возможность пересмотра нашей территории или отказа от каких-либо кусков нашей территории. Это недопустимо. Наша Украина - это и Донецк, и Луганск, и Крым. Мы не воспринимаем ультиматумов. Не отказываемся от территорий.

Но при этом трезво смотрим на реальность. Крым, Донецк и Луганск оккупированы уже восемь лет. На другой части территории Украины идет полномасштабная война.

Мы слышим требование России - признать так называемые ДНР и ЛНР, признать оккупацию Крыма. Понятно, что мы этого не будем делать.

Но нам нужно будет определиться - каким образом будет урегулирована жизнь людей на этих территориях в пределах нашего целостного государства", - говорится в заявлении партии.