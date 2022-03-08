Байден объявил о запрете на импорт нефти и газа из России

"Мы не будем участвовать в субсидировании войны Путина", - сказал Байден.

В заявлении Байдена отмечается, что решение было принято в тесном сотрудничестве с союзниками Соединенных Штатов. По словам Байдена, в Вашингтоне понимают, что из-за зависимости от российских энергоносителей европейские страны не могут пойти на такие же шаги.

Также президент предупредил американских потребителей, что цены на бензин в связи с этим продолжат расти.

Несмотря на растущие опасения по поводу роста цен на газ, решение Байдена получило широкую двухпартийную поддержку в США, отмечает BBC.

В ожидании заявления Байдена цены на нефть резко выросли - цена на Brent поднялась более чем на 5% - до 130 долларов за баррель.

Евросоюз готовит план отказа от российского газа

Европейская комиссия наметила новую энергетическую дорожную карту, которая сократит зависимость Европы от российского газа на две трети всего за год.

План предусматривает прекращение зависимости от всех видов ископаемого топлива в России "задолго до" 2030 года.

ЕС предлагает массово увеличить использование возобновляемых источников энергии, биогаза и водорода.

В краткосрочной перспективе газ должен поступать из США и Африки, некоторым странам может потребоваться больше угля в ближайшие месяцы.

Сейчас ЕС получает примерно 40% своего газа из России. По данным исследовательской группы Transport & Environment, закупка газа обходится примерно в 118 млн долларов в день.

Британия прекратит поставки российской нефти до конца года

Британия прекратит импорт российской нефти и нефтепродуктов к концу 2022 года, заявил министр энергетики и промышленной стратегии Квази Квартенг.

"Великобритания прекратит импорт российской нефти и нефтепродуктов к концу 2022 года. Этот переход даст рынку, предприятиям и цепочкам поставок более чем достаточно времени, чтобы заменить российский импорт, который составляет 8%", - написал он в Twitter.