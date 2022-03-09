"Я свидетельствую...": первая леди Украины выступила с обращением к мировому сообществу
Первая леди Украины Елена Зеленская в письме, адресованном мировому сообществу, рассказала об ужасах войны и детях, погибших в ходе боевых действий.
Первая леди Украины Елена Зеленская в письме, адресованном мировому сообществу, рассказала об ужасах войны и детях, погибших в ходе боевых действий.
"О восьмилетней Алисе, погибшей на улице Ахтырки - дедушка пытался прикрыть ее своим телом. Или о Полине из Киева, которая погибла от обстрела вместе с родителями. О 14-летнем Арсении... В некогда мирном пригороде столицы осколок попал мальчику в голову, а скорая просто не смогла доехать под огнем, - говорится в сообщении, опубликованном на сайте президента Украины. - Когда Россия еще раз скажет, что "не ведет войну против мирного населения", я назову эти имена первыми".
Кроме того, Елена Зеленская поблагодарила за поддержку международное сообщество и соседние европейские страны, которые приняли беженцев. Она также повторила призывы своего мужа, Владимира Зеленского, объявить бесполетную зону над Украиной, пишет BBC.
НАТО ранее отвечало на этот призыв отказом, поясняя, что такие действия могут привести к крупномасштабному военному столкновению с Россией.
Я знаю, все это звучит как ужасный сон. Но это наша с вами новая реальность. Мы живем в ней. И не знаем, сколько времени это продлится. Но мы обязательно победим. Мы рядом, и у нас есть оружие. Оно называется единство. Единство в любви к Украине", - написала Елена Зеленская.