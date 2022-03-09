"Я свидетельствую...": первая леди Украины выступила с обращением к мировому сообществу

"О восьмилетней Алисе, погибшей на улице Ахтырки - дедушка пытался прикрыть ее своим телом. Или о Полине из Киева, которая погибла от обстрела вместе с родителями. О 14-летнем Арсении... В некогда мирном пригороде столицы осколок попал мальчику в голову, а скорая просто не смогла доехать под огнем, - говорится в сообщении, опубликованном на сайте президента Украины. - Когда Россия еще раз скажет, что "не ведет войну против мирного населения", я назову эти имена первыми".

Кроме того, Елена Зеленская поблагодарила за поддержку международное сообщество и соседние европейские страны, которые приняли беженцев. Она также повторила призывы своего мужа, Владимира Зеленского, объявить бесполетную зону над Украиной, пишет BBC.

НАТО ранее отвечало на этот призыв отказом, поясняя, что такие действия могут привести к крупномасштабному военному столкновению с Россией.

"Украина останавливает силу, которая уже завтра захватническим способом может войти в мирные города. Если не остановить Путина, угрожающего начать ядерную войну, в мире вообще не останется безопасного места.