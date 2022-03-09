Сына и внука Софии Ротару задержали при попытке бежать из Украины

По данным украинского издания "Страна", которое ссылается на источник в Службе безопасности Украины, в городе Могилёв-Подольский была задержана группа из 9 человек - восемь украинцев призывного возраста и так называемый "поводырь" - гражданин Молдовы.

Мужчины на лодке пытались переправиться в Молдову по Днестру. Все они были задержаны. В числе тех, кто пытался незаконно переправиться в Молдову, оказались Руслан Евдокименко и Анатолий Евдокименко - сын и внук известной певицы Софии Ротару.

Кроме того, в Telegram-канале "Политика Страны" были опубликованы фотографии паспортов и видео с задержанными мужчинами.

Сама Ротару и её представители пока не прокомментировали произошедшее.