Муйжниеце: критерии количества учащихся в школах могут быть пересмотрены

Запрос министру на объяснение соответствия планируемой реорганизации учебных заведений Алуксненского края интересам жителей края подали депутаты Союза "зеленых" и крестьян Виктор Валайнис, Эдгар Таварс, Улдис Аугулис, Янина Ялинска, Арманд Краузе, Янис Вуцанс, Гундар Даудзе, Марис Кучинскис, Янис Дуклавс и Дидзис Шмитс.

Валайнис охарактеризовал ответы министра на вопросы депутатов о намерениях думы Алуксненского края реорганизовать сеть школ в крае как формальные, излагающие нормативные акты, в которых по сути отсутствует анализ реальной ситуации.

Министр подчеркнула, что по мере сокращения числа учеников Алуксненский край, как и другие самоуправления, реорганизует свою школьную сеть, и это дело каждого самоуправления.

Она напомнила, что 1 марта МОН вынесло на общественное обсуждение новые правила расчета и распределения целевых дотаций педагогам, предусматривающие с 1 сентября текущего года перечисление государственного финансирования на зарплаты учителям органам местного самоуправления.

"Когда мы получим обратную связь, нам, возможно, придется пересмотреть критерии количества учащихся, однако учебные заведения должны обеспечить высокое качество образования вне зависимости от них", - заявила Муйжниеце. Она добавила, что органы местного самоуправления должны и впредь стремиться к сохранению принципа предоставления образования как можно ближе к месту жительства для учеников 1-6-х классов, а ученики 7-9-х классов должны иметь доступ к качественному учебному процессу.

Министр подчеркнула, что в следующем учебном году самоуправления, как и раньше, получат целевые дотации на зарплаты учителей. Критерии качества будут впервые оцениваться этим летом.

В случае невыполнения критериев, установленных на 2022/2023 учебный год, школам будет вынесено предупреждение, но начиная с 2023/2024 учебного года процент целевого финансирования в таких случаях будет сокращен.

На заседании комиссии запрос депутатов поддержан не был. За этот документ еще предстоит проголосовать на заседании Сейма, где по нему также состоятся дебаты.

Как сообщалось ранее, 24 февраля вопрос о реорганизации школ был исключен из повестки дня заседания Алуксненской краевой думы, чтобы самоуправление продолжило его обсуждение с общественностью.

Население края критически отнеслось к плану реорганизации школ. В течение четырех дней на сайте Manabalss.lv было собрано и передано в самоуправление 2600 подписей за сохранение существующей школьной сети в Алуксненском крае.