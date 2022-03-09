Дженнифер Энистон обратилась к украинкам

Звезда сериала "Друзья" поддержала Украину и призвала мир помогать ей. В своём Instagram 53-летняя актриса опубликовала серию фотографий с украинскими женщинами и выразила восхищение ими.

Энистон отметила, что украинки сейчас героически борются за свою страну и народ. Они сражаются как солдаты, как матери, как организаторы, как попечители беженцев, как протестующие, как журналисты.

"Вы невероятные, и весь мир за вами. Я знаю, что сложно понять, как лучше всего поддержать, поэтому я оставляю ссылки на некоторые ресурсы и способы присоединиться к поддержке этих женщин через пожертвования..." - написала актриса.

Ниже Энистон разместила ссылки на волонтёрские проекты, в частности, "Повернись живим", World Central Kitchen, Care и Красный Крест Украины.